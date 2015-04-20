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لجنة انتخابات السودانيين بالخارج: البشير يحصد 86% من أصوات الناخبين بأوروبا

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لجنة انتخابات السودانيين بالخارج: البشير يحصد 86% من أصوات الناخبين بأوروبا لجنة انتخابات السودانيين بالخارج: البشير يحصد 86% من أصوات الناخبين بأوروبا

الرئيس السوداني عمر البشير

قالت اللجنة المشرفة على انتخابات السودانيين المقيمين بدول المهجر بأوروبا، إن نتيجة الفرز لمرشحي الرئاسة، أظهرت أن مرشح حزب المؤتمر الوطني “الحاكم” عمر البشير، حصل على 86% من أصوات الناخبين، بمركز السفارة السودانية بالعاصمة البلجيكية (بروكسل).

وأكد عضو اللجنة المشرفة على عمليات التصويت ببروكسل، صدقي مطر، لوكالة السودان للأنباء، مساء اليوم الأحد- انتهاء عملية فرز وعد الأصوات للناخبين السودانيين بالدول الأوروبية المسجلين بالمركز.

وقال إن عملية الاقتراع سارت بصورة هادئة بمشاركة الناخبين المقيمين في بلجيكا وفي الدول المجاورة، موضحا أن البشير نال الأغلبية في الأصوات، حيث حصل على 86% من أصوات الناخبين .

واستقبل مقر السفارة السودانية بالعاصمة البلجيكية (بروكسل)، منذ يوم الجمعة، عددا من الناخبين السودانيين للاقتراع في مركز السفارة، وأوضح مطر، أن المركز تم تجهيزه بصورة ممتازة، لاستقبال السودانيين المتواجدين بدول ألمانيا، هولندا، فرنسا، سويسرا وإيطاليا وبقية الدول.

أ ش أ

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