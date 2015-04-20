ساركوزي يدعو إلى وضع سياسة أوروبية حقيقية للهجرة لمنع تكرار حوادث الغرق في المتوسط

دعا رئيس حزب “الاتحاد من أجل حركة شعبية” نيكولا ساركوزي إلى وضع سياسة هجرة حقيقية للاتحاد الأوروبي عقب غرق قارب أودى بحياة نحو ٧٠٠ مهاجر غير شرعي، في أسوأ كارثة في مياه المتوسط.

وأعرب ساركوزي – أمس الأحد في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي تويتر- عن تأثره وحزنه إزاء هذا الحادث، مؤكدا على ضرورة وضع سياسة أوروبية حقيقية لمنع تكرار هذه المأسي.

وقد أثار تعليق ساركوزي انتقادات من جانب مارين لوبن زعيمة حزب اليمين المتطرف “الجبهة الوطنية”، معتبرة أن السياسة الخارجية في (الشرق الأوسط) التي انتهجها حينما كان يشغل منصب رئيس الجمهورية هي السبب في إشعال المنطقة، في إشارة إلى التدخل العسكري في ليبيا، وأسفرت عن زيادة تدفقات الهجرة.

وكانت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي فيديريكا موجيريني قد دعت حكومات الاتحاد الأوروبي إلى دعم عمل مشترك لحماية المهاجرين في البحر الأبيض المتوسط، إثر واحدة من أسوأ حوادث الغرق التي راح ضحيتها بضع مئات من المهاجرين في عطلة نهاية الأسبوع.

وقالت موجيريني في بيان أصدرته اليوم “لقد قلنا مرارا ولن نكرر بعد ذلك، لقد حان الوقت للاتحاد الأوروبي لأن يتعامل مع مثل هذه المآسي بدون تأخير”.

أ ش أ