وزير الزراعة: مباحثات الخرطوم ستركز على تفعيل دور “شركة التكامل المصرية السودانية”

أكد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي الدكتور صلاح هلال، أهمية دعم وتنمية علاقات التعاون مع السودان الشقيق في مختلف المجالات، وخاصة الاستثمارات المشتركة في القطاع الزراعي والأمن الغذائي والثروة الحيوانية والسمكية.

وقال هلال أمس الأحد :” أن زيارته للخرطوم التي بدأها اليوم برفقة وزير الموارد المائية والري حسام مغازي، سيتم خلالها بحث مجالات التعاون المشترك بين البلدين من خلال “شركة التكامل المصرية السودانية”، والعمل على تفعيل عمل تلك الشركة الهامة التي تقلص دورها كثيرا خلال السنوات الماضية ” .

وأشار وزير الزراعة، إلى أنه سيتم خلال الزيارة عقد سلسلة لقاءات واجتماعات هامة مع الوزراء وكبار المسئولين السودانيين، تشمل وزراء الزراعة، والثروة الحيوانية، والاستثمار، والبيئة والتنمية العمرانية والغابات، وذلك في إطار تفعيل التعاون بين البلدين على مستوى الوزاري في تلك المجالات والعمل على تنمية ودفع المشروعات المشتركة وإزالة كافة العقبات التي تواجه تنفيذها على أرض الواقع بما يحقق مصلحة الشعبين الشقيقين.

وأضاف هلال، أن “شركة التكامل المصرية السودانية”، لها دور هام في مجال المشروعات الزراعية بين البلدين، مشيرا إلى أنه سيتم بحث ومناقشة أهم الصعوبات التي تواجهها للقيام بدورها على أكمل وجه، والتباحث كذلك حول الموضوعات الراهنة المطروحة مع مجلس إدارة الشركة تمهيدا لإعادة تفعيل دورها من جديد، لكي تتمكن من أداء دورها على أكمل وجه، بما يخدم الاقتصاد القومي للبلدين الشقيقين.

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