ميشال سليمان ينفي طرح نفسه مرشحا توافقيا للرئاسة اللبنانية

نفى الرئيس اللبناني السابق ميشال سليمان أن يكون مرشحا للرئاسة اللبنانية أو أن يكون قد طرح نفسه مرشحا توافقيا للرئاسة .

وقال سليمان – في تصريح صحفي أمس الأحد بشأن ما أشيع حول إعلان نفسه مرشحا توافقيا للرئاسة اللبنانية – : “لو كنت مرشحا اليوم لم أكن لاترك الرئاسة، فحتى تعديل الدستور من أجل أن يبقى الرئيس لتصريف الاعمال رفضته، إذا لا يليق برئاسة الجمهورية مهمة تصريف الأعمال”.

وتابع قائلا: “أنا لا أطرح نفسي مرشحا رئاسيا وأنا غير مؤهل للترشيح اليوم لأن الدستور لا يسمح بذلك”.

وقال: “الحديث عن قبول العودة إلى الرئاسة” جاء رداً على سؤال إذا أعيد انتخابك بحكم الدستور هل ستقبل ذلك؟ فأجبت: أولاً الموضوع يحتاج إلى توافق وهناك من لا يعتبرني توافقياً.

وأضاف سئلت في حال توافقوا عليك هل ستقبل؟”، فكان جوابي نعم أقبل إن حصلت على هذا الاجماع الذي يتطلب أولاً عودة الجميع إلى “إعلان بعبدا” الذي سبق لهم أن توافقوا عليه، وحينها من الممكن أن أصبح توافقياً”.

أ ش أ