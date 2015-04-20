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بالصور.. ضبط مزارع بحوزته مومياء أثرية و4 تماثيل بالوادى الجديد

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تمكنت قوة من مديرية أمن الوادى الجديد بالتنسيق مع وحدة المباحث قسم شرطة الداخلة وقسم شرطة السياحة والآثار بالوادى الجديد، من ضبط مزارع بحوزته مومياء و4 قطع يشتبه فى أثريتها، وتم تحريزها وتحرر بها المحضر رقم (595) إدارى قسم الداخلة، وتمت إحالته إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

وكان قد ورد إخطار إلى اللواء نبيل العشرى مدير أمن الوادى الجديد، يفيد بتنفيذ حملة أمنية مكبرة لضبط أحد الأشخاص، بعد ورود معلومات تفيد بممارسته نشاط الاتجار فى القطع الأثرية، حيث تمكنت القوة من ضبط المدعو خضر.ح.ع، 50 سنة ومقيم الموهوب عزبة زايد، مزارع، وبحوزته مومياء يشتبه فى أثريتها و4 قطع أثرية، والتى تم تحريزها وتحرر بها محضر، وتمت إحالته إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

المتهم والمومياء -اليوم السابع -4 -2015
>

المتهم والمومياء

المومياء-اليوم السابع -4 -2015
>

المومياء


>التماثيل -اليوم السابع -4 -2015
>

التماثيل

المومياء -اليوم السابع -4 -2015
>

المومياء


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