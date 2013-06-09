الغرياني: الإمارات رفضت منح محامي "حقوق الإنسان" تصريح سفر للقاء المعتقلين هناك

الغريان: المجلس رأى عدم منح العضو "الضبطية القضائية" لصعوبة تحقيق ذلك

كتب : محمد حمدي منذ 10 دقائق

كشف المستشار حسام الغرياني، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، أن الإمارات العربية المتحدة رفضت منح محاميّ المجلس، تأشيرة سفر إلى الإمارات، للقاء المعتقلين المصريين هناك.

وقال الغرياني، خلال اجتماع لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشورى اليوم، إن القومي لحقوق الإنسان رأى عدم منح العضو صفة الضبطية القضائية، لصعوبه تحقيق ذلك على أرض الواقع، موضحًا أن المجلس عند دراسته لتطبيق الفكرة على مستوى العالم لم يجد سوى القليل من الدول التي تعمل بها، مثل "الهند".

ورحب الغرياني بفكره انتخاب رئيس القومي لحقوق الإنسان من المجتمع المدني، مطالبا الأعضاء بالبحث عن آلية تتسق مع نصوص الدستور، كما رحب بفكرة توسيع نطاق العضوية بالمجلس، لكنة طالب بتوفير مقر أولاً حيث إن المقر الحالي لا يكفي للأعضاء.