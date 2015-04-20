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ضبط 24 قطعة سلاح و3 كيلو بانجو بالمنيا

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ضبط 24 قطعة سلاح و3 كيلو بانجو بالمنيا ضبط 24 قطعة سلاح و3 كيلو بانجو بالمنيا
شنت مديرية أمن المنيا أمس الأحد، حملة أمنية مكبرة لضبط السلاح غير المرخص والخارجين عن القانون، حيث تمكنت الحملة من ضبط 24 قطعة سلاح نارى بدون ترخيص، بحوزة 24 متهمًا عبارة عن 2 بندقية آلية و9 بنادق خرطوش و13 "فرد محلى"، بالإضافة إلى ضبط 48 طلقة نارية.

كما تمكنت الحملة من ضبط "إبراهيم.ع"، 19 سنة، فلاح من قرية دلجا التابعة لمركز ديرمواس، وبحوزته 2 لفافة ورقية كبيرة الحجم تحوى كمية من نبات البانجو تزن حوالى 10 كيلو جرامات بقصد الاتجار والزراعات، وجارٍ تحرير المحضر اللازم، كما تم ضبط "أشرف.ع"، 38 سائق، من ملوى وبحوزته 3 لفافة ورقية كبيرة الحجم تحوى نبات البانجو تزن حوالى 3 كيلو بانجو بقصد الاتجار، وجارٍ تحرير المحضر اللازم

فيما تمكنت الحملة من ضبط "على.ز"، 35 سنة، وبحوزته 400 قرص لعقار التامول المخدر بقصد الاتجار، كما تم ضبط 3 متهمين هاربين من قضايا جنائية فى قضايا متنوعة "سرقة وسرقة بالإكراه".

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