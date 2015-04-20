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البشير يحصل على 86% من أصوات الناخبين السودانيين بأوروبا

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البشير يحصل على 86% من أصوات الناخبين السودانيين بأوروبا البشير يحصل على 86% من أصوات الناخبين السودانيين بأوروبا
اعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات السودانيين المقيمين بدول المهجر بأوروبا عن حصول مرشح حزب المؤتمر الوطنى السودانى عمر البشير على 86% من اصوات الناخبين.

وقال صدقى مطر عضو اللجنة المشرفة على انتخابات السودانيين المقيمين بدول المهجر بأوروبا بمركز السفارة السودانية بالعاصمة البلجيكية بروكسل فى اتصال هاتفى مع وكالة الانباء السودانية(سونا) " إن عملية الفرز اكتملت مساء اليوم ، وأعلن أن نتيجة الفرز لمرشحى رئاسة الجمهورية أوضحت حصول مرشح المؤتمر الوطنى المشير عمر البشير على 86% من أصوات الناخبين".

وأكد أن عملية الاقتراع سارت بصورة هادئة ، بمشاركة الناخبين المقيمين فى بلجيكا وفى الدول المجاورة.

كانت مؤشرات أولية، قد اشارت امس السبت، إلى مواصلة البشير حصد أصوات الناخبين بكل الدوائر، وسط تقدم مرشحى الحزب فى الانتخابات البرلمانية على منافسيهم من الأحزاب الأخرى.

يذكر الانتخابات العامة السودانية (الرئاسية والبرلمانية والمحلية) اجريت خلال الفترة من 13إلى 16 من الشهر الجارى .

وتم نشر نحو 70 ألف من عناصر الشرطة فى قرابة 7 آلاف مركز اقتراع فى جميع أنحاء البلاد للحيلولة دون وقوع أى اضطرابات محتملة ، وفقا لصحيفة صنداى تريبيون اليومية السودانية.

وشهدت الانتخابات اقبالا ضعيفا رغم انه يحق لأكثر من 13 مليون ناخب الإدلاء بأصواتهم ، وسط دعوات من قيادات المعارضة الموقعة على "نداء السودان" لمقاطعة الانتخابات .

وحثت المعارضة السودانيين على العمل الجدى لإسقاط النظام الحاكم ، كما طالبت الرئيس السودانى عمر البشير، الذى خاض الانتخابات سعيا وراء ولاية جديدة ، بالتنحى عن الحكم.

وحذر الاتحاد الأوروبى من أن الانتخابات "لايمكن أن تسفر عن نتائج ذات مصداقية لها صفة الشرعية فى جميع أنحاء البلاد".
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