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اختطاف أكثر من 10 عمال ازالة ألغام بإقليم باكتيا شرق أفغانستان

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اختطاف أكثر من 10 عمال ازالة ألغام بإقليم باكتيا شرق أفغانستان اختطاف أكثر من 10 عمال ازالة ألغام بإقليم باكتيا شرق أفغانستان

أرشيفية

اختطف مسلحون مجهولون أمس الأحد أكثر من 10 عمال ازالة ألغام باقليم باكيتا شرق أفغانستان.

وذكرت (ايه بى سي نيوز) الأمريكية أن المتحدث باسم الشرطة فى باكتيا أوضح أن عمال إزالة الألغام كانوا يمارسون العمل فى المنطقة بدون حراسة من قوات الجيش أو الشرطة بناء على طلبهم.

ويأتى حادث الاختطاف بعد يوم واحد من الهجوم الانتحارى الذى استهدف أحد البنوك فى مدينة جلال آباد وأسفر عن مصرع 35 شخصا وجرح نحو 125 آخرين ، حيث اتهم الرئيس الأفغانى أشرف غانى تنظيم (داعش”) الإرهابى بالمسؤولية عن هذا الهجوم.
> أ ش أ

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