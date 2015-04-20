اليونان تؤيد دعوة إيطاليا لعقد قمة أوروبية لبحث مشكلة الهجرة غير الشرعية

دعت اليونان أمس الأحد إلى عقد قمة أوروبية لبحث مشكلة الهجرة غير الشرعية لأوروبا.

وذكرت شبكة /إيه بى سي نيوز/ الاخبارية الأمريكية أن رئيس الوزراء اليونانى الكسيس تسبيراس أكد – فى اتصال هاتفى أجراه مع نظيره الايطالى ماتيو رينزى – موافقته على دعوة روما لعقد قمة أوروبية لبحث مشكلة المهاجرين غير الشرعيين إلى القارة الأوروبية.

وقال تسيبراس “إن البحار الأوروبية لايمكن أن تتحول إلى مقبرة ويتعين على زعماء دول جنوب أوروبا تنسيق الاقتراحات اللازمة من أجل الحد من حوادث الغرق المأساوية خلال رحلات الهجرة من سواحل شمال أفريقيا إلى أوروبا”.

وكانت سفينة تقل نحو 700 شخص قد غرقت فى وقت سابق اليوم قبالة سواحل ليبيا، مما أسفر عن مصرع 24 شخصا ، فيما تمكنت قوات البحرية الإيطالية من إنقاذ 28 آخرين واعتبر باقى ركاب السفينة فى عداد المفقودين.

أ ش أ