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ضبط 34 مطلوبًا و 285 مخالفة مرورية فى شمال سيناء

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ضبط 34 مطلوبًا و 285 مخالفة مرورية فى شمال سيناء ضبط 34 مطلوبًا و 285 مخالفة مرورية فى شمال سيناء

مديرية أمن شمال سيناء

فى اطار الاجراءات الأمنية المكثفة على مداخل ومخارج محافظة شمال سيناء ، ومن خلال الحملات الأمنية المستمرة لضبط الخارجين عن القانون والمشتبه فيهم ، تم ضبط 34 مطلوبا وضبط وتحرير 285 مخالفة مرورية.

وأعلن مصدر بمديرية أمن شمال سيناء أنه فى مجال جهود تنفيذ الأحكام ، تم ضبط 34 مطلوبا ، من بينهم : المحكوم عليه : أ . و . م ( مواليد 1/8/1996 ) طالب ومقيم في دائرة قسم شرطة أول العريش والمطلوب للتنفيذ عليه فى قضية جنايات ( مخدرات ) والمحكوم عليه فيها بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات ، الى جانب ( 15 ) محكوما عليهم فى قضايا جنح الحبس الجزئى ، و( 6 ) محكوما عليهم في قضايا جنح الحبس المستأنف ، و( 6 ) محكوما عليهم في قضايا جنح الغرامات الجزئية ، و( 6 ) محكوما عليهم في قضايا جنح المخالفات.

وفى مجال جهود الحملة وإدارة المرور لضبط المخالفات المرورية ، تم ضبط وتحرير ( 285 ) مخالفة مرورية متنوعة ، وتم احالة أصحابها الى الجهات المعنية لاتخاذ اللازم بشأنهم.
> أ ش أ

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