ليون يمهد طريق اللقب لسان جيرمان بالتعادل مع سانت إيتيان

(إفي): فقد ليون نقطتين ثمينتين في صراعه على قمة الدوري الفرنسي لكرة القدم اليوم بتعادله على ملعبه امام سانت إيتيان بهدفين لمثلهما في الجولة 33 ، أي قبل خمس جولات على الختام.

واستعاد ليون القمة بشكل مؤقت بوصوله الى النقطة 65 ، متساويا مع باريس سان جيرمان الذي تراجع للوصافة، لكن تتبقى له مباراة مؤجلة قد تصعد به للقمة في حال حقق نتيجة إيجابية.

أما سانت إيتيان فرفع رصيده الى 57 نقطة في جدول الليج آ.

تقدم ليون أولا بهدف الكاميروني كلينتون موانجي (ق24) لكن الفريق تضرر بطرد المدافع ليندساي روس (ق30) بسبب تسببه في ركلة جزاء سجل منها الإيفواري أليكس جارديل التعادل (ق31).

ورجح الضيوف كفتهم بهدف ثان عن طريق رومان هاموما (ق45) لكن أبناء ملعب جيرلاند تعادلوا بهدف كريستوف جاليه (ق48).