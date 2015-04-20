أخبار عاجلة

عيش الليلة - أحمد زاهر: "في ثانوي بقيت قليل الأدب" ويحكي موقف كوميدي أثناء هروبه من المدرسة -
ستاد مصر: لقاء مع سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بفريق الاهلى عقب مباراته مع بتروجيت -
ستاد مصر: تصريحات حسن شحاتة المدير الفنى لفريق بتروجيت عقب مباراته مع الأهلى -
حظك اليوم برج الميزان الجمعة 7/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
مانشستر يجدد عقد «لينجارد» لمدة 4 مواسم -
في «البريميرليج».. توتنهام الأكثر تسجيلا وليفربول يستقبل 18 هدفا -
عيش الليلة - النجمة لوسي للفنان أشرف عبد الباقي: "أنت كنت بتسرق الأرانب" -
عيش الليلة - دخول مميز للنجمة لوسي والنجم أحمد زاهر مع الفنان أشرف عبد الباقي -
عيش الليلة - أحمد زاهر: أول مرة قدام الكاميرا في مسلسل ذئاب الجبل "دهنوني أسود وصوروني من قفايا" -
عاجل: “بالأسماء”.. اشتباكات عنيفة منذ قليل بين الجيش ومسلحين بالعريش وسقوط شهداء ومصابين وسيارات الإسعاف تهرع إلى مكان الاشتباكات والجيش يثأر للمجندين -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

ليون يمهد طريق اللقب لسان جيرمان بالتعادل مع سانت إيتيان

Google+ Print
ليون يمهد طريق اللقب لسان جيرمان بالتعادل مع سانت إيتيان ليون يمهد طريق اللقب لسان جيرمان بالتعادل مع سانت إيتيان

(إفي): فقد ليون نقطتين ثمينتين في صراعه على قمة الدوري الفرنسي لكرة القدم اليوم بتعادله على ملعبه امام سانت إيتيان بهدفين لمثلهما في الجولة 33 ، أي قبل خمس جولات على الختام.

واستعاد ليون القمة بشكل مؤقت بوصوله الى النقطة 65 ، متساويا مع باريس سان جيرمان الذي تراجع للوصافة، لكن تتبقى له مباراة مؤجلة قد تصعد به للقمة في حال حقق نتيجة إيجابية.

أما سانت إيتيان فرفع رصيده الى 57 نقطة في جدول الليج آ.

تقدم ليون أولا بهدف الكاميروني كلينتون موانجي (ق24) لكن الفريق تضرر بطرد المدافع ليندساي روس (ق30) بسبب تسببه في ركلة جزاء سجل منها الإيفواري أليكس جارديل التعادل (ق31).

ورجح الضيوف كفتهم بهدف ثان عن طريق رومان هاموما (ق45) لكن أبناء ملعب جيرلاند تعادلوا بهدف كريستوف جاليه (ق48).

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع