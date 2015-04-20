أخبار عاجلة

عيش الليلة - أحمد زاهر: "في ثانوي بقيت قليل الأدب" ويحكي موقف كوميدي أثناء هروبه من المدرسة -
ستاد مصر: لقاء مع سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بفريق الاهلى عقب مباراته مع بتروجيت -
ستاد مصر: تصريحات حسن شحاتة المدير الفنى لفريق بتروجيت عقب مباراته مع الأهلى -
حظك اليوم برج الميزان الجمعة 7/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
مانشستر يجدد عقد «لينجارد» لمدة 4 مواسم -
في «البريميرليج».. توتنهام الأكثر تسجيلا وليفربول يستقبل 18 هدفا -
عيش الليلة - النجمة لوسي للفنان أشرف عبد الباقي: "أنت كنت بتسرق الأرانب" -
عيش الليلة - دخول مميز للنجمة لوسي والنجم أحمد زاهر مع الفنان أشرف عبد الباقي -
عيش الليلة - أحمد زاهر: أول مرة قدام الكاميرا في مسلسل ذئاب الجبل "دهنوني أسود وصوروني من قفايا" -
عاجل: “بالأسماء”.. اشتباكات عنيفة منذ قليل بين الجيش ومسلحين بالعريش وسقوط شهداء ومصابين وسيارات الإسعاف تهرع إلى مكان الاشتباكات والجيش يثأر للمجندين -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. أونا

جنبلاط : لهجة نصر الله التصعيدية تجاه الرياض دليل على صحة التصريحات الإيرانية عن إحياء الإمبراطورية الفارسية

Google+ Print
جنبلاط : لهجة نصر الله التصعيدية تجاه الرياض دليل على صحة التصريحات الإيرانية عن إحياء الإمبراطورية الفارسية جنبلاط : لهجة نصر الله التصعيدية تجاه الرياض دليل على صحة التصريحات الإيرانية عن إحياء الإمبراطورية الفارسية

أكد رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي اللبناني وليد جنبلاط أن “اللهجة الانفعالية للأمين العام لحزب الله حسن نصر الله تجاه عملية عاصفة الحزم لا تفيد بل (يجب العودة إلى الهدوء، والمبادرة الخليجية التي يشدّد الملك سلمان بن عبد العزيز على التمسّك بها كإطار للحل السياسي في اليمن)”.

وقال جنبلاط إن “المملكة العربية التي وجدت أن أمنها القومي أصبح فجأة تحت مرمى صواريخ باليستية منصوبة في اليمن وتطال مختلف المدن السعودية، فإن ما يجب مناقشته فعلياً هو (هل السعودية هي من أعلنت الحرب ضد إيران أم أن إيران كانت البادئة في التحرّش والاعتداء على الأمن القومي السعودي من خلال دعمها العسكري والمالي غير المحدود لبعض الحوثيين، ودفعهم إلى الانقلاب على السلطة الشرعية المنتخبة في اليمن؟)”.

وأكد وليد جنبلاط في تصريحات صحفية نشرتها صحيفة الإنباء الألكترونية التابعة لحزبه التقدمي الاشتراكي أن “اليمن الذي كان على تماس تاريخي مع السعودية، هو جزء لا يتجزأ من الأمن القومي للمملكة، وعاصفة الحزم حق مشروع للدفاع عن النفس، ونحن معها”.

واستعرض نتائج الحلم الامبراطوري الفارسي القديم “فمن خلال الدعم الذي قدّمته طهران إلى العراق ونوري المالكي، دمّرت مقدرات البلد، نظرًا لأن المالكي كان بطريقة مباشرة أو غير مباشرة مسئولاً عن قيام الدولة الإسلامية في العراق والشام (داعش)، كما أن الدعم الإيراني المستمر لبشار الأسد، دمّر سوريا وهجّر أبناءها، والوضع نفسه يتكرّر في اليمن من خلال دعم الحوثيين، فهل المطلوب دفع اليمن إلى المسار نفسه للعراق وسوريا؟”.

وقال إن الخطاب التصعيدي ضد المملكة السعودية، “يؤكّد إلى حد ما تصريح علي يونسي مستشار الرئيس الإيراني حسن روحاني بأن (إيران اليوم أصبحت امبراطورية كما كانت عبر التاريخ وعاصمتها بغداد حالياً، وهي مركز حضارتنا وثقافتنا وهويتنا اليوم كما في الماضي)”، مشيراً باستغراب إلى عدم نفي أي مسؤول إيراني لهذا التصريح.

وأشار جنبلاط في هذا الإطار إلى أنه “في أوج عدوان إسرائيل على لبنان في عام 2006 على حزب الله ولبنان، كانت السعودية أول من دعم لبنان وشعبه وساهمت في إعادة إعماره، فهل هكذا يكون رد الجميل؟”.
> أ ش أ

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
شاكر: نعمل على تشغيل مشروع الربط الكهربائي بين مصر والسعودية 2020

شاكر: نعمل على تشغيل مشروع الربط الكهربائي بين مصر والسعودية 2020

شاكر: تشغيل المرحلة الأولى لمشروع الربط الكهربائي مع السعودية 2020

شاكر: تشغيل المرحلة الأولى لمشروع الربط الكهربائي مع السعودية 2020

وزراء كهرباء السعودية والإمارات وقطر يصلون القاهرة

وزراء كهرباء السعودية والإمارات وقطر يصلون القاهرة

حدث في السعودية: اكتشاف «لمبة كهربائية» في بطن مريض موجودة منذ 10 سنوات

حدث في السعودية: اكتشاف «لمبة كهربائية» في بطن مريض موجودة منذ 10 سنوات