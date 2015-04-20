نهال كمال : الحالة الصحية للأبنودي غير مستقرة.. والرئيس السيسي تابع حالته هاتفيا

قالت الإعلامية نهال كمال زوجة الشاعر الكبير عبد الرحمن الأبنودي إن زوجها أجرى عملية جراحية في المركز الطبي العالمي بالإسماعيلية .. مشيرة إلى أنها تلقت اتصالا هاتفيا من الرئيس عبد الفتاح السيسي للاطمئنان على صحته ، حيث أكد على توفير كافة أنواع الدعم .

وأضافت نهال كمال أمس الأحد – أن الأبنودي يعاني وفقا للتقرير الطبي الحالي من ضيق في التنفس لظروف الرئة ، موضحة أن حالته الصحية غير مستقرة .

وناشدت زوجة الأبنودي المصريين بالدعاء له لتجاوز الأزمة الصحية .. وشددت على رفضه العلاج بالخارج نظرا لكفاءة المستشفيات المصرية .

أ ش أ