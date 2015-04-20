أخبار عاجلة

عيش الليلة - أحمد زاهر: "في ثانوي بقيت قليل الأدب" ويحكي موقف كوميدي أثناء هروبه من المدرسة -
ستاد مصر: لقاء مع سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بفريق الاهلى عقب مباراته مع بتروجيت -
ستاد مصر: تصريحات حسن شحاتة المدير الفنى لفريق بتروجيت عقب مباراته مع الأهلى -
حظك اليوم برج الميزان الجمعة 7/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
مانشستر يجدد عقد «لينجارد» لمدة 4 مواسم -
في «البريميرليج».. توتنهام الأكثر تسجيلا وليفربول يستقبل 18 هدفا -
عيش الليلة - النجمة لوسي للفنان أشرف عبد الباقي: "أنت كنت بتسرق الأرانب" -
عيش الليلة - دخول مميز للنجمة لوسي والنجم أحمد زاهر مع الفنان أشرف عبد الباقي -
عيش الليلة - أحمد زاهر: أول مرة قدام الكاميرا في مسلسل ذئاب الجبل "دهنوني أسود وصوروني من قفايا" -
عاجل: “بالأسماء”.. اشتباكات عنيفة منذ قليل بين الجيش ومسلحين بالعريش وسقوط شهداء ومصابين وسيارات الإسعاف تهرع إلى مكان الاشتباكات والجيش يثأر للمجندين -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. أونا

نهال كمال : الحالة الصحية للأبنودي غير مستقرة.. والرئيس السيسي تابع حالته هاتفيا

Google+ Print
نهال كمال : الحالة الصحية للأبنودي غير مستقرة.. والرئيس السيسي تابع حالته هاتفيا نهال كمال : الحالة الصحية للأبنودي غير مستقرة.. والرئيس السيسي تابع حالته هاتفيا

قالت الإعلامية نهال كمال زوجة الشاعر الكبير عبد الرحمن الأبنودي إن زوجها أجرى عملية جراحية في المركز الطبي العالمي بالإسماعيلية .. مشيرة إلى أنها تلقت اتصالا هاتفيا من الرئيس عبد الفتاح للاطمئنان على صحته ، حيث أكد على توفير كافة أنواع الدعم .

وأضافت نهال كمال أمس الأحد – أن الأبنودي يعاني وفقا للتقرير الطبي الحالي من ضيق في التنفس لظروف الرئة ، موضحة أن حالته الصحية غير مستقرة .

وناشدت زوجة الأبنودي المصريين بالدعاء له لتجاوز الأزمة الصحية .. وشددت على رفضه العلاج بالخارج نظرا لكفاءة المستشفيات المصرية .

أ ش أ

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
السيسي يغادر واشنطن بعد زيارة استمرت 6 أيام

السيسي يغادر واشنطن بعد زيارة استمرت 6 أيام

«مبارك» وتعليق هام على زيارة «السيسي» للولايات المتحدة الأمريكية

«مبارك» وتعليق هام على زيارة «السيسي» للولايات المتحدة الأمريكية

السيسي لـ«ماكين»: نرسخ دولة القانون.. ونحترم حقوق الإنسان

السيسي لـ«ماكين»: نرسخ دولة القانون.. ونحترم حقوق الإنسان

السيسي يلتقي صاحب مشروع تصنيف «الإخوان» إرهابية في أمريكا

السيسي يلتقي صاحب مشروع تصنيف «الإخوان» إرهابية في أمريكا