التعليم : 5 آلاف تظلم من ترتيب نتيجة مسابقة الـ 30 ألف معلم

عقدت أمس الأحد لجنة حل المشكلات الفنية لمسابقة 30 ألف معلم لقاء عبر شبكة الفيديو كونفرانس مع المديريات التعليمية .

وقال محسن عبد العزيز رئيس الإدارة المركزية لنظم وتكنولوجيا المعلومات إنه تم عقد لقاء مع مسئولي إدارات شئون العاملين والتطوير التكنولوجي للوقوف على ما وصلت إليه المديريات في فحص التظلمات والالتماسات من الترتيب المعلن للنتيجة ، وكذلك موقف استلام مصوغات التعيين ونتيجة فحصها .. مشيرا إلى أنه تم تحديد أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس القادمين لاستلام التظلمات من الترتيب وعدم إعلان النتيجة .

وأضاف عبد العزيز أن عدد التظلمات المحددة بالفاكس المرسل قد وصل إلى حوالي 5000 تظلم، بالإضافة الى الالتماسات وحالات التظلم من عدم إعلان النتيجة ، وكذلك تم مناقشة حالات توافق المؤهل مع التخصص.

أ ش أ