النيابة تسعجل تقرير الأعلى للآثار لبيان مدى أثرية منطقة منشأة ناصر

أمر المستشار محمد أبو المعالى رئيس نيابة منشأة ناصر، بإشراف المستشار إبراهيم صالح المحامى العام لنيابات غرب القاهرة بإخلاء سبيل صاحب عقار، متهم بالتنقيب عن الآثار، كما أمرت بسرعة تقرير المجلس الأعلى للآثار لبيان مدى أثرية شارع السلام بمنشأة ناصر من عدمه.

وتفاصيل الواقعة ترجع بورود معلومات لوحدة مباحث القسم بقيام صاحب مسجد بشارع السلام بدائرة القسم بالحفر، للبحث عن الآثار أسفل المسجد.

وبانتقال فريق من وحدة مباحث القسم تبين صحة المعلومات، وقيام المتهم بحفر حفرة أسفل المسجد يزيد عمقها على 60 متراً، وممتدة بكامل الشارع عرضاً، وبمناقشة المتهم أنكر جميع الاتهامات المنسوبة ضده، وتم تحرير المحضر اللازم وبإحالته للنيابة أمرت بقرارها السابق.