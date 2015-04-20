أخبار عاجلة

عيش الليلة - أحمد زاهر: "في ثانوي بقيت قليل الأدب" ويحكي موقف كوميدي أثناء هروبه من المدرسة -
ستاد مصر: لقاء مع سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بفريق الاهلى عقب مباراته مع بتروجيت -
ستاد مصر: تصريحات حسن شحاتة المدير الفنى لفريق بتروجيت عقب مباراته مع الأهلى -
حظك اليوم برج الميزان الجمعة 7/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
مانشستر يجدد عقد «لينجارد» لمدة 4 مواسم -
في «البريميرليج».. توتنهام الأكثر تسجيلا وليفربول يستقبل 18 هدفا -
عيش الليلة - النجمة لوسي للفنان أشرف عبد الباقي: "أنت كنت بتسرق الأرانب" -
عيش الليلة - دخول مميز للنجمة لوسي والنجم أحمد زاهر مع الفنان أشرف عبد الباقي -
عيش الليلة - أحمد زاهر: أول مرة قدام الكاميرا في مسلسل ذئاب الجبل "دهنوني أسود وصوروني من قفايا" -
عاجل: “بالأسماء”.. اشتباكات عنيفة منذ قليل بين الجيش ومسلحين بالعريش وسقوط شهداء ومصابين وسيارات الإسعاف تهرع إلى مكان الاشتباكات والجيش يثأر للمجندين -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

النيابة تسعجل تقرير الأعلى للآثار لبيان مدى أثرية منطقة منشأة ناصر

Google+ Print
النيابة تسعجل تقرير الأعلى للآثار لبيان مدى أثرية منطقة منشأة ناصر النيابة تسعجل تقرير الأعلى للآثار لبيان مدى أثرية منطقة منشأة ناصر
أمر المستشار محمد أبو المعالى رئيس نيابة منشأة ناصر، بإشراف المستشار إبراهيم صالح المحامى العام لنيابات غرب القاهرة بإخلاء سبيل صاحب عقار، متهم بالتنقيب عن الآثار، كما أمرت بسرعة تقرير المجلس الأعلى للآثار لبيان مدى أثرية شارع السلام بمنشأة ناصر من عدمه.

وتفاصيل الواقعة ترجع بورود معلومات لوحدة مباحث القسم بقيام صاحب مسجد بشارع السلام بدائرة القسم بالحفر، للبحث عن الآثار أسفل المسجد.

وبانتقال فريق من وحدة مباحث القسم تبين صحة المعلومات، وقيام المتهم بحفر حفرة أسفل المسجد يزيد عمقها على 60 متراً، وممتدة بكامل الشارع عرضاً، وبمناقشة المتهم أنكر جميع الاتهامات المنسوبة ضده، وتم تحرير المحضر اللازم وبإحالته للنيابة أمرت بقرارها السابق.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365