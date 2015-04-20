حمدان بن راشد يرعى المؤتمر الدولي لمتلازمة داون

يرعى سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي وزير المالية، رئيس هيئة الصحة بدبي، مؤتمر الإمارات الدولي لمتلازمة داون 2015 في نسخته الأولى خلال الفترة من 30 أبريل، وحتى الثاني من مايو المقبل بفندق شانغريلا دبي.

أعلن عن ذلك صباح أمس في اللقاء الإعلامي الذي نظمته جمعية الإمارات لمتلازمة داون بقاعة المؤتمرات في بلدية دبي، بحضور الدكتور أحمد بن كلبان المدير التنفيذي لقطاع المستشفيات، وسونيا السيد أحمد الهاشمي رئيس اللجنة العليا للمؤتمر.

وقالت سونيا السيد أحمد الهاشمي، إن إدارة الجمعية حرصت على تنظيم المؤتمر الدولي بالشراكة مع جهات حكومية لها دور كبير في دعم هذه الفئة الغالية بشكل مباشر، وذلك بدعوة ممثلين من هذه الجهات للمشاركة في اللجنة العليا المنظمة لهذا المؤتمر.

وهم: الشيخة الدكتورة علياء القاسمي ممثل هيئة تنمية المجتمع - حمد الخمري ممثل الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي - عمر المري ممثل بلدية دبي - الدكتورة إلهام أميري ممثلة عن وزارة الصحة - الإعلامي عبدالرحمن نقي رئيس اللجنة الإعلامية - راﺷﺪ ﻋﯿﺴﻰ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﻘﺎﺳﻢ من القيادة العامة لشرطة دبي - عبدالله يوسف ونورة عبدالله الحثبور من دائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي.

وقالت الهاشمي، إن المؤتمر يهدف إلى زيادة الوعي الطبي لدى المشاركين العاملين في المجال الصحي بمتلازمة داون، وبالاحتياجات الصحية لهذه الفئة من أجل حياة صحية أفضل لذوي متلازمة داون، إضافة إلى مواكبة التطور في المجالات الصحية لذوي متلازمة داون، حيث إنه في العصر الحالي نجد أن المجال الطبي يتشعب إلى تخصصات كثيرة جداً ودقيقة.

وذلك يتيح فرصاً أنجع للعلاج والرعاية والتأهيل وتحسين الحياة الصحية لأبنائنا من ذوي متلازمة داون، وتكمن الفائدة من المؤتمر لأطبائنا من خلال استضافة ثمانية عشرة طبيباً ومتخصصاً من خارج الدولة وداخلها، يقدمون معلومات قيمة تضاف لمعلومات وخبرات المشاركين ويسهمون في تبادل الخبرات الطبية، ما يسهم في رفع مستوى تقديم الخدمات الصحية لهذه الفئة حيث إن عدد المتحدثين من خارج الدولة 4 و14 من داخل الدولة، وتقام ورشتا عمل مصاحبتان للمؤتمر ومن المتوقع حضور 300 من المستفيدين من الطاقم الطبي من داخل وخارج الدولة.

دليل علمي

ومن جهته، أعلن الدكتور أحمد بن كلبان عن اعتماد 16 ساعة طبية علمية معتمدة للمؤتمر، تقديراً للجهود العلمية والطبية المبذولة في هذا المجال الطبي المتخصص، والذي يخدم المعنيين بذوي متلازمة داون، وذلك حرصاً من هيئة الصحة على تحديث وتطوير التعليم المستمر للهيئة الطبية في مستشفياتها وعياداتها العامة والمتخصصة.

وأشار بن كلبان إلى الجهود الكبيرة التي تقوم بها الهيئة لنشر الوعي الصحي والاكتشاف المبكر وتوفير الرعاية الطبية والتأهيلية المتكاملة والمبكرة لذوي متلازمة داون.

وكذلك تم نشر الدليل العلمي لمتلازمة داون للكادر الصحي على مستوى الهيئة، للأخذ به لتوفير الخدمات الطبية المتميزة لهذه الفئة، حيث تشير آخر إحصائية إلى وجود نحو خمسة عشر ألف شخص من ذوي الإعاقة بشكل عام على مستوى الدول، ما يتطلب توفير الخدمات اللازمة لكل نوع وفئة من هذه الإعاقات.

300 مشارك

وقالت الدكتورة منال جعرور عضو مجلس إدارة الجمعية مديرة المؤتمر، إن المؤتمر يهدف إلى زيادة الوعي لدى المشاركين العاملين في المجال الطبي بمتلازمة داون وبالاحتياجات الصحية لهذه الفئة، من أجل حياة صحية أفضل لذوي متلازمة داون.