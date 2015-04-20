تكريم 1500 سائق مثالي في »النقاط البيضاء«

فاجأ سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، الحضور في حفل تكريم الرعاة والشركاء الاستراتيجيين والفائزين في نظام النقاط البيضاء، وعددهم ألف و500 فائز، بتقديم مكرمة سيارة لفائز ثانٍ، وأعلنت شرطة دبي عن جائزة كبرى سيارة لسائق مثالي، وفازت بها المواطنة ليلى محمد مبارك.

ثم قرر سموه سحب بطاقة على سيارة أخرى مكرمة منه، وفاز بها المواطن عتيق مبارك صالح، وذلك بحضور اللواء خميس مطر المزينة القائد العام لشرطة دبي، واللواء عبدالرحمن رفيع مساعد القائد العام لشؤون خدمة المجتمع والتجهيزات، واللواء محمد سيف الزفين مساعد القائد العام لشؤون العمليات، وعدد من كبار الضباط والموظفين في شرطة دبي ورعاة المؤتمر، حيث بلغ اجمالي جوائزهم نحو مليوني درهم.

كما كرم سموه المشاركين والرعاة في حملة "السرعة قاتلة" وأهدى سموه سيارة فاخرة لأحد الفائزين خلال الحفل الذي أقامته الإدارة العامة للمرور في شرطة دبي بفندق الحبتور جراند.

وتم تكريم مؤسسة دبي للإعلام على رعايتها الإعلامية للنظام منذ انطلاقه، وتسلم درع التكريم ظاعن شاهين مدير عام قطاع النشر بالمؤسسة ورئيس تحرير صحيفة البيان.

وتقدم القائد العام لشرطة دبي اللواء خميس مطر المزينة، بالشكر الجزيل لسمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، لرعاية سموه الحفل ومنح سائق مثالي آخر هدية سيارة من سموه تقديراً لأمانته والتزامه على الطريق، مؤكداً أن شرطة دبي تحرص على الاحتفاء بالملتزمين كما تحرص على مخالفة المخطئين وغير الملتزمين بأمن الطريق.

بيئة مرورية

وقال اللواء المزينة في كلمته التي ألقاها في الحفل، نحتفل في كل عام بقائدي المركبات الملتزمين بالقوانين والأنظمة المرورية، الذين كان لحسن وجودة قيادتهم للمركبات أثر بالغ في رفع مستوى السلامة المرورية لمستخدمي الطريق وتوفير بيئة مرورية آمنة خالية من المخاطر، إضافة إلى الحد من الحوادث المرورية، لكون قائد المركبة يعتبر من أهم عناصر السلامة المرورية وحجر الزاوية في منظومة السلامة المرورية.

واضاف اللواء المزينة إنه وفقاً لنهج القيادة العامة لشرطة دبي وسعيها الدائم نحو الجودة والتطور والنماء بغية بلوغ أسمى وأرفع الغايات وحرصها على توفير أعلى مستويات الأمن والسلامة لكافة الشرائح ومكونات المجتمع، فقد جعلت من أحد أهدافها الرئيسة، خفض عدد وفيات حوادث الطرق، حيث تم تسخير كافة الإمكانيات البشرية والتقنية لبلوغ أعلى معدلات السلامة.

1500 سائق

ونوه القائد العام لشرطة دبي بأن الجهود المخلصة ومساهمات الشركاء، لها الأثر البالغ في التطوير والنجاح المنقطع النظير لنظام النقاط البيضاء في دورته الثالثة، حيث بلغ عدد السائقين المكرمين ١٥٠٠ سائق، لذلك كان لزاماً علينا تكريمهم عرفاناً بالجميل وإعطاء كل ذي حق حقه، آملين أن يستمر التعاون والتنسيق بذات الوتيرة ولنكن يداً واحدة لتحقيق الأهداف المرجوة.

شهد الحفل تكريم الرعاة الرئيسيين والفرعيين لنظام النقاط البيضاء.

الفائزة الأولى

توجهت ليلى محمد مبارك الفائزة بالسيارة في سحب النقاط البيضاء الذي أقيم أمس، بالشكر الجزيل لشرطة دبي على تقديرها للملتزمين من السائقين، وأنها تحرص على حياة الجمهور من كل الجنسيات التي تعيش على أرض الإمارات، ونحن نقدر لهم هذا الدور.

وأكدت ليلى 27 سنة متزوجة وتعمل موظفة في بنك نور الإسلامي، أنها حصلت على رخصة القيادة منذ 8 سنوات، وأنها من النساء الملتزمات على الطرقات، ولم تحرر لها مخالفة واحدة طوال السنوات الماضية، غيابية أو حضورية.

مشيرة إلى أنها تذهب إلى عملها يومياً من منطقة جميرا إلى ديرة، وغالباً ما تواجه ازدحاماً على الطريق كباقي السائقين، إلا أنها لا تنزعج من ذلك بل بالعكس تتخذ الاحتياطات اللازمة مثل الخروج مبكراً من البيت لتلافي وقوع أي طارئ.

ولفتت ليلى إلى أنها ترى القيادة الآمنة أمراً هاماً يصب في مصلحة الإنسان والحفاظ على حياته، وليس تجنباً للمخالفات فقط، وأنها وعدداً كبيراً من صديقاتها من الملتزمات بالقيادة، ترى أن ما تفعله أمراً عادياً وتعتبره نوعاً من الولاء لهذا الوطن.

الفائز الثاني

أكد عتيق مبارك صالح، الفائز بالسيارة الثانية للنقاط البيضاء والذي يعمل موظفاً في جمارك دبي أنه يقدر الدور الكبير الذي تقوم به القيادة العامة لشرطة دبي في مكافئة الملتزمين من السائقين، وأنه وأبناءه من المشهود لهم في العائلة بالالتزام المروري، والذي يعتبره نوعاً من التربية السليمة للأبناء.

وأشار عتيق إلى أنه حصل على رخصة القيادة منذ 1977 ومنذ ذلك العام لم يحصل على أي مخالفة، كما أنه من الملتزمين طواعية على الطرقات ليس خوفاً من المخالفات بل للحفاظ على الحياة والعودة سالماً إلى الأبناء، مقدماً الشكر الجزيل لسمو الشيخ منصور بن محمد على مكرمته.

مشيراً إلى أن من الواجب على كل إنسان، احترام الطريق، خاصة المواطنين والشباب منهم، ليكونوا قدوة حسنة للآخرين، وأن الجائزة بمثابة هدية غالية على قلوب كافة أفراد الأسرة.

مبادرة النقاط البيضاء

أكد اللواء المزينة أنه بمبادرة كريمة من معالي الفريق ضاحي خلفان تميم، نائب رئيس الشرطة والأمن العام بدبي، تم استحداث نظام النقاط البيضاء للمرة الأولى على مستوى المنطقة كنظام حديث غير تقليدي تشارك فيه جميع الفئات المجتمعية لتكريم وتحفيز السائقين المتميزين الملتزمين بالقانون واللوائح المرورية والقيادة بالصورة الآمنة.

وتلافي أخطاء الآخرين وإيجاد بيئة مرورية آمنة يرتفع فيها مستوى الإحساس بالأمن على الطريق من جميع مستخدميه، وفي هذه المناسبة السعيدة نزف التهنئة للسائقين المكرمين ونرجو منهم المحافظة على هذا المستوى الرفيع من القيادة والالتزام بالقانون، كما نشيد بكل من ساهم وشارك في نجاح وتطوير نظام النقاط البيضاء.