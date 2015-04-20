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محمد بن زايد وأوباما يبحثان في واشنطن اليوم العلاقات والقضايا الدولية

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محمد بن زايد وأوباما يبحثان في واشنطن اليوم العلاقات والقضايا الدولية محمد بن زايد وأوباما يبحثان في واشنطن اليوم العلاقات والقضايا الدولية

يلتقي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، اليوم، مع الرئيس الأميركي باراك أوباما خلال زيارة عمل يقوم بها سموه إلى واشنطن.

ويبحث الجانبان علاقات التعاون الثنائي وآفاق تطويرها، إضافة إلى التطورات الإقليمية والدولية الراهنة، والقضايا ذات الاهتمام المشترك. ويترأس سموه خلال الزيارة وفداً رفيع المستوى، إذ يرافقه سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية.

وسمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان مستشار الأمن القومي، وعدد من كبار المسؤولين، وفق ما ذكره يوسف مانع العتيبة سفير الدولة لدى الولايات المتحدة، لافتاً إلى أن برنامج الزيارة حافل بالاجتماعات المكثفة مع كبار المسؤولين في الإدارة الأميركية وأعضاء الكونغرس.

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