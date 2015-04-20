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بالفيديو.. لحظة ضبط 13 إخوانيا بجامعة القاهرة بينهم ابن محمود غزلان

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بالفيديو.. لحظة ضبط 13 إخوانيا بجامعة القاهرة بينهم ابن محمود غزلان بالفيديو.. لحظة ضبط 13 إخوانيا بجامعة القاهرة بينهم ابن محمود غزلان
حصل "اليوم السابع" على مقطع يظهر لحظة تمكن أفراد الأمن الإدارى بجامعة القاهرة، من القبض على 13 طالبا داخل الجامعة، وتبين أنهم من المنتمين لعناصر جماعة الإخوان الإرهابية، والذين كانوا يحرضون الطلبة على التظاهر، وتم اتخاذ كل الإجراءات ضدهم وتسليمهم لقوات الشرطة المتمركزة أمام جامعة القاهرة لتحرير محضر بالواقعة.

ومن خلال الفحص تبين أن من بين هؤلاء الطلبة الذى تم ضبطهم يحيى محمود غزلان، ابن القيادى الإخوانى محمود غزلان، نائب المرشد العام للإخوان، وهو طالب فى الفرقة الثالثة بكلية تجارة، وكان يقود باقى الطلبة المضبوطين لتحريض طلاب الجامعة على التظاهر، وعلى الفور قام الأمن الإدارى بتسليم الطلبة إلى الشرطة التى قامت باتخاذ كل الإجراءات القانونية، وجار تحرير محضر بالواقعة، وإخطار النيابة التى تولى التحقيق.

وكان حوالى 100 طالب من العناصر الإخوانية قاموا بمحاولة دخول قاعة المحاضرات بكلية التجارة عنوة والاشتباك مع أفراد الأمن الإدارى وحدوث حالة من الكر والفر بين الجانبين، وتمكن أفراد الأمن الإداراى من السيطرة على الموقف وصرف المتجمعين عقب ضبط 13 طالبا من المشاركين فى ذلك التحرك، وتم تسليم المتهمين المضبوطين لقسم شرطة الجيزة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

ويذكر أنه أصيب 9 من أفراد الأمن الإدارى و3 طلبة من المشاركين فى ذلك بكدمات وسحجات، وتم نقلهم لمستشفى الطلبة الجامعى لتلقى لعلاج .

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مصر 365

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