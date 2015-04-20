إخلاء سبيل رضا إدوارد وصحفى بالدستور بكفالة فى اتهامهما بإهانة الداخلية

أمرت نيابة شمال القاهرة بإخلاء سبيل كل من رضا إدوارد رئيس مجلس إدارة جريدة الدستور، وسعيد رمضان الصحفى بالجريدة، بكفالة 10 آلاف جنيه لكل منهما، وذلك فى اتهامهما بإهانة وزارة الداخلية عن طريق النشر فى جريدة الدستور.

ووجهت لهم النيابة العامة خلال التحقيقات التى استمرت قرابة 10 ساعات، تهم إشاعة أخبار كاذبة من شأنها تدمير الأمن العام، وإهانة هيئة نظامية ممثلة فى وزارة الداخلية، والتأثير على القضاء من خلال اختراق حظر النشر فى قضيتى شيماء الصباغ وكريم حمدى، وإذاعة أخبار وإشاعات كاذبة.

وتبين من التحقيقات أن رضا إدوارد تمت مواجهته بـ42 قضية من القضايا التى تتعلق بحظر النشر، وأنكر المتهمان خلال التحقيقات جميع الاتهامات الموجهة إليهما، وقال سعيد رمضان فى تصريحات لـ"اليوم السابع" إنه سيتم عقد اجتماع عاجل لمجلس إدارة جريدة الدستور لدراسة إغلاق الجريدة، مؤكداً أن ما يحدث عبارة عن أعمال لمصادرة حقوق الصحف فى النشر.