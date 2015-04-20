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بالصور.. إزالة 11 عقارا مخالفا بحى المنتزه وتحرير 24 محضرا بالإسكندرية

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قامت اليوم محافظة الإسكندرية من خلال حى المنتزه أول برئاسة اللواء فوزى المراسى رئيس الحى، وبالتعاون مع قوات الجيش والشرطة وبقيادة منسقى عام الإزالة لقطاع شرق العميد محمد عابدين والعقيد عماد فكرى، بحملة مكبرة لإزالة 11 عقارا مخالفا بأرض شاكوس بشارع مصطفى كامل أمام سيتى لايت.

وتم تنفيذ قرار الإزالة بـ3 عقارات من إجمالى 11 عقارا المخالفة؛ حيث تمت إزالة 8 شقق خالية من السكان من أصل 35 شقة بالعقار الأول و9 شقق خالية من أصل 24 شقة من العقار الثانى وإزالة 20 شقة خالية من أصل 24 شقة بالعقار الثالث بعد اعتراض من قبل السكان، وتم تحرير محاضر لـ24 ساكنا فى النيابة لاعتراضهم على تنفيذ قرارات الإزالة، وقد تم ذلك بحضور اللواء شعبان المنيفى حكمدار قطاع شرق والعميد إبراهيم عبد العاطى مأمور قسم المنتزه أول.

أحد العقارات المخالفة -اليوم السابع -4 -2015
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أحد العقارات المخالفة

أثناء تنفيذ حملة الإزالة -اليوم السابع -4 -2015
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أثناء تنفيذ حملة الإزالة

الحملة شملت 11 عقارا مخالفا -اليوم السابع -4 -2015
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الحملة شملت 11 عقارا مخالفا

تنفيذ 3 إزالات من 11 قرارا وتحرير 24 محضرا للسكان -اليوم السابع -4 -2015
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تنفيذ 3 إزالات من 11 قرارا وتحرير 24 محضرا للسكان


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