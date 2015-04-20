اصابه 8 أشخاص في 4 حوادث درجات نارية متفرقة بمركزي الخارجة والداخلة بالوادي الجديد

تلقى اللواء نبيل العشرى مدير امن الوادى الجديد بلاغا بأصابة 8 أشخاص بينهم سيدتان وطفلة صغيرة في 4 حوادث درجات نارية متفرقة بمركزي الخارجة والداخلة بالوادي الجديد .

وتبين اصابة كلا من جمال على حامد 18 عاما وأحمد سليمان حامد 25 عاما و حسن مساعد 15، عاما اثناء قيادتهم دارجة بخارية بالطريق الواصل بين قرية القصر والموشية مركز ومدينة الداخلة في الحادث الاول ،

بينما أصيبت ماجدة محمد محروس 40 مدرسة ومقيمة بمدينة الخارجة في الحادث الثاني لدراجة نارية بمدينة الخارجة ،بينما أصيب منذ قليل كلا من محمد رمضان السيد 40 سنة في حادث دراجة نارية امام محطة وقود بحي القشلاق بمدينة الخارجة بينما أصيب كلا من صالح حسامي شعراوي وزوجته اشجار عبد الحافظ عبد اللطيف جبالي ونجلتها طفلة صغيرة 4 شهور في حادث انقلاب دراجة نارية امام قرية بولاق بطريق الخارجة – باريس تم نقل المصابين إلى مستشفى الداخلة المركزي والخارجة العام لتلقى العلاج .