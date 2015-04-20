محافظ المنيا يفتتح معرض معدات وآلات المشاريع الصغيرة غدا

يفتتح اللواء صلاح الدين زيادة ، محافظ المنيا، غدا معرض المعدات والآلات الخاص بالمشاريع الصغيرة والمتوسطة ،والذي يستمر خلال الفترة من 20- 30 أبريل الجاري باستراحة المحافظة القديمة على كورنيش النيل .

> أوضح المحافظ أن المعرض سيكون الأول من نوعه، للمعدات والآلات التي تستخدم في المشاريع الصغيرة والمتوسطة لشباب المحافظة، بهدف توفير فرص عمل وتدريب لشباب الخريجين على مشاريع، تخدم مكونات البيئة المحيطة بهم.

> يقام المعرض بالتعاون مع وزارة الإنتاج الحربي ووزارة التنمية المحلية والهيئة العربية للتصنيع،وسيتم عرض مئات الآلات والمعدات لأفكار مشروعات مبتكرة مع تقديم كافة أشكال الدعم الفني شاملة التدريب على كيفية عمل الآلات.

> وستقوم ست جهات بتوفير التمويل اللازم للشباب وهي البنك الأهلي وبنك مصر وبنك ناصر الاجتماعي وبنك التنمية والائتمان الزراعي والصندوق الاجتماعي للتنمية وجهاز تشغيل شباب الخريجين.

> ودعا المحافظ الشباب للتفكير بشكل جاد في المشاريع الصغيرة والمتوسطة لأنها بوابة العبور للمستقبل ، وهي الأمل لدفع عجلة الاقتصاد المصري.

> هذا وسيتم عرض الآليات لأفكار مشروعـات مبتكرة مع تقديم كافة أشكـال الدعم الفني، خاصة ووزارة الإنتاج الحربي تشارك بكافة المعدات التي تخدم مشروعـات مختلفة في مجالات عديدة لمثل الأفران بأنواعها والتريسيكلات بأنواعها وعربات شباب الخريجين، والورش المتنوعة.