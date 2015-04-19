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في دربي الغضب .. المتعة غائبة في تعادل إنتر وميلان

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في دربي الغضب .. المتعة غائبة في تعادل إنتر وميلان في دربي الغضب .. المتعة غائبة في تعادل إنتر وميلان

(إفي): ساد التعادل السلبي مواجهة دربي الغضب بين الجارين اللدودين إنتر وميلان على ملعب جوزيبي مياتزا اليوم في قمة الجولة 31 من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

وغابت الإثارة عن أغلب فترات الدربي، وكان النيراتزوري الأكثر خطورة على مرمى الروسونيري، وكاد يسجل في بعض الفرص لولا غياب الدقة وتألق الحارس الإسباني دييجو لوبيز.

ورغم تسجيل إنتر هدفا عن طريق فيليب ميكسيس بالخطأ في مرماه، إلا أن الحكم ألغاه بعد احتساب خطأ ضد رودريجو بالاسيو مهاجم النيراتزوري.

وبتلك النتيجة لا يزال قطبا ميلانو بعيدين عن المراكز المؤهلة للدوري الأوروبي، حيث يملك الميلان 43 نقطة بالمركز التاسع، مقابل 42 للإنتر في المركز العاشر.

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