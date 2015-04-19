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نابولي يضرب كالياري بثلاثية ويقربه من القاع

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نابولي يضرب كالياري بثلاثية ويقربه من القاع نابولي يضرب كالياري بثلاثية ويقربه من القاع

(إفي): حقق نابولي فوزا كبيرا خارج ملعبه امام كالياري بثلاثية نظيفة في الجولة 31 من الدوري الإيطالي.

واستقر نابولي في المركز الرابع بجدول الكالتشو بعدما رفع رصيده الى 53 نقطة، بفارق خمس نقاط عن لاتسيو وروما، الوصيف وثالث الترتيب على التوالي.

أما كالياري فتجمد رصيده عند 21 نقطة بالمركز قبل الأخير، ليقترب أكثر من الهبوط.

وانتشى نابولي بفوزه الكبير 4-1 على فولفسبورج الألماني خارج ملعبه في ذهاب ربع نهائي الدوري الأوروبي، ما يجعله ضامنا بنسبة كبيرة تأهله للمربع الذهبي.

سجل ثلاثية الفريق الجنوبي كل من الإسباني خوسيه كاييخون وأنطونيو بالزانو بالخطأ في مرماه ومانولو جابياديني (ق24 و45 و60)، رغم طرد مدافعه الدولي كريستيان ماجيو (ق65).

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