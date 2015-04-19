استمتع بطعم لذيذ وقاوم السرطان والأنيميا والفيروسات بـ5 بهارات فى منزلك

تتمتع البهارات والتوابل بفوائد صحية مثيرة حسب العديد من الدراسات التى نشرت مؤخرًا، كما أنها تعد "رمانة الميزان" أثناء تحضير الأكلات المختلفة، حيث يتوقف عليها مذاق الطعام الذى تقوم ربات البيوت بتحضيره، فهى إما أن تكلل مجهودهن بالنجاح وتجعل الطعام شهيًا أو تفسد مذاقه.

ونقدم لكم من خلال هذا التقرير أبرز التوابل التى تتمتع بفوائد صحية رائعة ولا غنى عنها داخل أى منزل، وذلك حسبما نشر بموقع "رعاية الصحة" الأمريكى، وهى تشمل:

1.الروزماري: من البهارات الرائعة، حيث يساهم فى تعزيز الذاكرة، ويحد من تكوين الجذور الحرة الناجمة عن عملية الأيض، وهو ما يقلل من فرص الإصابة بالأمراض.

2.الكركم: يتمتع بخواص رائعة مضادة للالتهابات نظرًا لاحتوائه على مادة الكركمين، وهى أقوى 50 مرة من فيتامين ج فى تخفيف الالتهابات، وكما أنها تساهم فى الحد من سرطان الثدى حسب دراسة طبية حديثة.

3.جوزة الطيب:تتمتع بخواص رائعة مضادة للبكتيريا، وكما تحتوى على مواد رائعة مضادة للالتهابات تحد من نمو الكثير من الأورام، وكما تقلل فرص الإصابة ببعض السرطانات.

4.الأوريجانو:هو غنى بفيتامين "ك"، والذى يتمتع بفوائد رائعة وموجودة فى عدد محدود من الأطعمة، وهو غنى أيضًا بالكثير من المواد المضادة للأكسدة، وكما أثبت دراسة حديثة أن زيت الأوريجانو يساهم بفاعلية فى علاج الأنفلونزا المعدية أو الالتهاب المعدى الفيروسى.

5.الكمون:هو البهار الأمثل كى تتناوله إذا كنت تعانى من الأنيميا، حيث تساهم ملعقة كبيرة من الكمون فى إمدادك بنحو 22% من احتياجك اليومى من عنصر الحديد.