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النيابة العسكرية تتسلم أوراق قضية استاد كفر الشيخ

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النيابة العسكرية تتسلم أوراق قضية استاد كفر الشيخ النيابة العسكرية تتسلم أوراق قضية استاد كفر الشيخ
أكد مصدر من النيابة العامة بكفر الشيخ، أن مندوب النيابة العسكرية الكلية تسلم مساء اليوم، أوراق قضية أحداث استاد كفر الشيخ والتى راح ضحيتها 3 من طلاب الكلية الحربية، وأصيب اثنان آخران يوم الأربعاء الماضى.

وكان من المقرر إحالة أوراق قضية أحداث استاد كفر الشيخ للقضاء العسكرى صباح الغد الاثنين ولكن المستشار محمد الحلو المحامى العام لنيابات كفر الشيخ احتلها مساء اليوم للقضاء العسكرى وتسلم مندوب النيابة العسكرية أواق القضية.

وكانت مدينة كفر الشيخ شهدت يوم الأربعاء الماضى حادث انفجار قنبلة باستاد كفر الشيخ وأسفر عن مصرع 3 أشخاص وإصابة اثنين، وجميعهم من طلاب الكلية الحربية أثناء تجمعهم أمام الاستاذ انتظارًا لوصول أتوبيس ينقلهم للكلية، وأصيبت فتاة بحالة إغماء وذعر تصادف مرورها لحظة انفجار القنبلة.


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