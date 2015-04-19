موجز الصحافة المحلية: كواليس قرار محكمة جنايات بورسعيد

تناولت الصحف المحلية عددًا من الأخبار المهمة التى تشغل الرأى العام الداخلى والخارجى، وكان أبرزها ما جاء فى جريدة "اليوم السابع" بشأن كواليس قرار محكمة جنايات بورسعيد، بإحالة 11 متهمًا فى قضية مذبحة الاستاد الشهيرة، إلى فضيلة مفتى الديار المصرية، وتحديد جلسة 30 مايو للنطق بالحكم.

وفى حوار مع وزير الداخلية اللبنانى، نهاد المشنوق، تقرأ على صفحات "اليوم السابع" تفاصيل تسلل داعش للأراضى اللبنانية، وتعليقه على المشهد المصرى، وتأكيداته أن جماعة الإخوان هى من خلعت نفسها داخل مصر، بفعل ممارساتها الإقصائية.

وقالت جريدة "الأهرام" إن الرئيس عبد الفتاح السيسى يقوم بزيارة رسمية إلى كل من قبرص وإسبانيا يومى 29 و30 إبريل الجارى، يستهلها بزيارة إلى نيقوسيا، يشارك خلالها فى قمة ثلاثية مع الرئيس القبرصى ورئيس الوزراء اليونانى، وصرح السفير علاء يوسف "المتحدث الرسمى باِسم الرئاسة" بأن القمة تأتى فى إطار العلاقات المتميزة التى تجمع بين الدول الثلاث، ومتابعةً لنتائج القمة الثلاثية التى عقدت فى القاهرة فى نوفمبر 2014، والتى أعطت قوة دفع جديدة للتعاون القائم بين الدول الثلاث، لافتا إلى أن القمة المقبلة ستتيح الفرصة لتعزيز التعاون مع كل من قبرص واليونان فى مختلف المجالات وبما يتناسب مع التنسيق السياسى بين الدول الثلاث فى المحافل الإقليمية والدولية.

ونشرت جريدة "المصرى اليوم" فى صدر صفحتها الأولى: تنطق محكمة جنايات القاهرة، غدًا، أول حكم ضد الرئيس المعزول محمد مرسى فى قضية قتل المتظاهرين المعروفة بــ"أحداث الاتحادية" فيما ظهر محمد بديع المرشد العام للجماعة، مرتديًا "البدلة الحمراء" المخصصة للمحكوم عليهم بالإعدام، للمرة الأولى أمس خلال محاكمته فى قضية أحداث الإسماعيلية.

وأبرزت جريدة "الشروق" فى مستهل صفحتها الثالثة، لقاء الفريق محمود حجازى، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، أمس الأحد، الفريق محمد علم ختك، سكرتير عام وزارة الدفاع الباكستانية والوفد المرافق له الذى يزور مصر حاليًا، وناقش الجانبان المستجدات والمتغيرات المتلاحقة على الساحتين الإقليمية والدولية وأوجه التعاون المشترك والعلاقات المتميزة التى تربط البلدين خاصة بعد الزيارة الناجحة للفريق أول صدقى صبحى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى لباكستان.

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