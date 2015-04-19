بالصور.. مؤسسة إعمار مصر تطلق حملة "مطروح نظيفة"

نظمت مؤسسة إعمار مصر بمحافظة مطروح، أولى فعالياتها تحت عنوان "مطروح نظيفة" بشارع الجلاء، أحد الشوارع الرئيسية، بمدينة مرسى مطروح.

وقال خالد حمد، المدير التنفيذى للمؤسسة، إن هذه الفعالية تهدف إلى نشر ثقافة التطوع فى المجتمع، وقد تم توزيع كروت على المارة تحمل جملاً تشجع على التطوع مثل "العمل التطوعى بذرة من نقاء وتثمر خيرًا وصفاء".

شارك فى الفعالية 30 متطوعًا، من مؤسسة إعمار مصر، وعلى رأسهم الباحث حمد خالد، رئيس مجلس أمناء المؤسسة، ضمن عدة فعاليات ومبادرات تقوم بها المؤسسة لنشر مفهوم التطوع خلال الفترة القادمة وجاءت هذه فعالية "مطروح نظيفة" بالتعاون مع مجلس مدينة مطروح.



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فريق عمل مؤسسة إعمار مصر بمطروح المشاركين فى العمل التطوعى



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خالد حمد رئيس مجلس أمناء المؤسسة يشارك فى أعمال النظافة والتجميل



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أحد فريق إعمار مصر توزع منشورات تدعو للمشاركة فى العمل التطوعي



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جانب من فعالية "مطروح نظيفة"



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جانب من أعمال النظافة والتجميل التى نفذتها مؤسسة إعمار مصر

- ندوة لحملة إعادة إعمار مصر بمطروح حول ثقافة العمل التطوعى