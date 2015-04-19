فيريرا: أداء الزمالك غير جيد .. وندفع ثمن معسكر المنتخب

أبدى جوزفالدو فيريرا المدير الفني للزمالك عدم رضاه عن أداء فريقه أمام الفتح الرباطي في ذهاب دور الـ16 لكأس الكونفدرالية والذي انتهى بالتعادل السلبي.

وقال فيريرا للصحفيين يوم الأحد: "الأداء غير جيد والمنافس كان قويا واعتمد على الكرات المرتدة ولكنه لم ينجح في التسجيل".

وأضاف "فقدت لاعبين مهمين خلال أربعة أيام للإصابة. وخط الدفاع لم يلعب منسجما".

ولعب إسلام جمال بجوار محمد كوفي لأول مرة منذ انضمامهما للزمالك معا في خط الدفاع في غياب علي جبر وأحمد دويدار للإصابة.

وأشار فيريرا "نعاني من إرهاق اللاعبين بسبب معسكر المنتخب غير المدروس وسندفع نتيجته في المواعيد المقبلة".

وتابع "أثق في قدرتنا على الصعود من المغرب".