أخبار عاجلة

عضوان بالكونجرس يشيدان بدور مصر في محاربة الإرهاب.. والسيسي يرد -
بالفيديو.. محمد أبو حامد: «المعاشات» أكبر أزمة ورثها النظام الحالي -
خلال لقائها السيسي..لاجارد تشيد بالتقدم في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي -
محافظة أسوان تبحث حلول مشكلة المياه الجوفية بأساليب علمية -
فيديو| لهذه الأسباب يرفض حازم إمام الترشح لرئاسة الزمالك حاليا -
بالفيديو.. حازم إمام عن تصريحات شيكابالا: «بعد أيه؟» -
صورة وخبر: طفلة سورية ترفع لافتة "أريد قناعًا" بعد الهجوم الكيميائي -
مساء dmc - حلقة الأربعاء 5-4-2017 مع أسامة كمال "زيارة تاريخية للرئيس السيسي" و"أزمة أصحاب المعاشات" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

إسلام جمال: لا تحكموا علي من أخطائي أمام الفتح

Google+ Print
إسلام جمال: لا تحكموا علي من أخطائي أمام الفتح إسلام جمال: لا تحكموا علي من أخطائي أمام الفتح

اعترف إسلام جمال مدافع نادي الزمالك بارتكابه العديد من الأخطاء الفردية أمام الفتح الرباطي المغربي إلا أن قلة مشاركته مع الفريق هي السبب.

وتعادل الزمالك بلا أهداف أمام الفتح الرباطي في ذهاب دور الـ16 من كأس الكونفيدرالية.

الفتح ظهر أخطر من الزمالك وكاد أن يترجم خطأ قاتل من إسلام جمال لولا العارضة. (شاهد اللقطة)

وتحدث إسلام جمال قائلا: "ارتكبت العديد من الأخطاء الفردية ولست راضي عن أدائي".

وأضاف في تصريحات للصحفيين عقب المباراة "لكني لا أشارك بصفة مستمرة، هذا ليس عذرا وأتمنى عدم الاستعجال في الحكم علي".

وعن فرص الزمالك في التأهل، قال: "نمتلك فرصة التأهل من المغرب".

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع