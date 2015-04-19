إسلام جمال: لا تحكموا علي من أخطائي أمام الفتح

اعترف إسلام جمال مدافع نادي الزمالك بارتكابه العديد من الأخطاء الفردية أمام الفتح الرباطي المغربي إلا أن قلة مشاركته مع الفريق هي السبب.

وتعادل الزمالك بلا أهداف أمام الفتح الرباطي في ذهاب دور الـ16 من كأس الكونفيدرالية.

الفتح ظهر أخطر من الزمالك وكاد أن يترجم خطأ قاتل من إسلام جمال لولا العارضة. (شاهد اللقطة)

وتحدث إسلام جمال قائلا: "ارتكبت العديد من الأخطاء الفردية ولست راضي عن أدائي".

وأضاف في تصريحات للصحفيين عقب المباراة "لكني لا أشارك بصفة مستمرة، هذا ليس عذرا وأتمنى عدم الاستعجال في الحكم علي".

وعن فرص الزمالك في التأهل، قال: "نمتلك فرصة التأهل من المغرب".