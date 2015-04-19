أخبار عاجلة

عضوان بالكونجرس يشيدان بدور مصر في محاربة الإرهاب.. والسيسي يرد -
بالفيديو.. محمد أبو حامد: «المعاشات» أكبر أزمة ورثها النظام الحالي -
خلال لقائها السيسي..لاجارد تشيد بالتقدم في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي -
محافظة أسوان تبحث حلول مشكلة المياه الجوفية بأساليب علمية -
فيديو| لهذه الأسباب يرفض حازم إمام الترشح لرئاسة الزمالك حاليا -
بالفيديو.. حازم إمام عن تصريحات شيكابالا: «بعد أيه؟» -
صورة وخبر: طفلة سورية ترفع لافتة "أريد قناعًا" بعد الهجوم الكيميائي -
مساء dmc - حلقة الأربعاء 5-4-2017 مع أسامة كمال "زيارة تاريخية للرئيس السيسي" و"أزمة أصحاب المعاشات" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. أونا

الجيش يرد على بيان أنصار بيت المقدس بقصف عنيف يسفر عن قتل 8 من عناصره

Google+ Print
الجيش يرد على بيان أنصار بيت المقدس بقصف عنيف يسفر عن قتل 8 من عناصره الجيش يرد على بيان أنصار بيت المقدس بقصف عنيف يسفر عن قتل 8 من عناصره

 

تواصلت العمليات العسكرية للجيش، اليوم الأحد، على بؤر المسلحين في جنوب الشيخ زويد ورفح، ما أسفر عن سقوط عدد كبير من القتلى بين صفوف العناصر التكفيرية ،
> يأتي ذلك ردًا على ما نشره تنظيم – ولاية سيناء” من صور على موقع التواصل “تويتر”، لما أسماه “بيان على عموم المسلمين”، وذلك في قرية المهدية ودوار رفيعة ومناطق جنوب رفح بمحافظة سيناء، حذر فيه المواطنين من التعاون أو التعامل مع الجيش والشرطة في المحافظة، متوعدًا باستهداف المقرات العسكرية والشرطية .
> واكد مصدر امنى ان طائرات الأباتشي قصفت اليوم رتلاً مسلحًا مكون من 4 سيارات (2 فيرنا – 2 دفع رباعي)، تدمر تمامًا، فيما تبين من شدة الانفجار أن إحدي سياراتي الفيرنا كانت مفخخة، وذلك فضلاً عن قصف أهدافًا أخرى لتجمعات مسلحين، مشيرًا إلى أن عملية حصر نتائج القصف لا تزال جارية
> وفى جنوب الشيخ زويد، قال المصدر إن قوات الصاعقة استهدفت بؤرة مسلحة في قرية الجميعي واشتبكت مع عناصرها، ما أسفر عن مقتل 8 عناصر، والقبض على 9 آخرين بحوزتهم أسلحة آلية وقنابل يدوية .

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا