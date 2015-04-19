الجيش يرد على بيان أنصار بيت المقدس بقصف عنيف يسفر عن قتل 8 من عناصره

تواصلت العمليات العسكرية للجيش، اليوم الأحد، على بؤر المسلحين في جنوب الشيخ زويد ورفح، ما أسفر عن سقوط عدد كبير من القتلى بين صفوف العناصر التكفيرية ،

> يأتي ذلك ردًا على ما نشره تنظيم – ولاية سيناء” من صور على موقع التواصل “تويتر”، لما أسماه “بيان على عموم المسلمين”، وذلك في قرية المهدية ودوار رفيعة ومناطق جنوب رفح بمحافظة سيناء، حذر فيه المواطنين من التعاون أو التعامل مع الجيش والشرطة في المحافظة، متوعدًا باستهداف المقرات العسكرية والشرطية .

> واكد مصدر امنى ان طائرات الأباتشي قصفت اليوم رتلاً مسلحًا مكون من 4 سيارات (2 فيرنا – 2 دفع رباعي)، تدمر تمامًا، فيما تبين من شدة الانفجار أن إحدي سياراتي الفيرنا كانت مفخخة، وذلك فضلاً عن قصف أهدافًا أخرى لتجمعات مسلحين، مشيرًا إلى أن عملية حصر نتائج القصف لا تزال جارية

> وفى جنوب الشيخ زويد، قال المصدر إن قوات الصاعقة استهدفت بؤرة مسلحة في قرية الجميعي واشتبكت مع عناصرها، ما أسفر عن مقتل 8 عناصر، والقبض على 9 آخرين بحوزتهم أسلحة آلية وقنابل يدوية .