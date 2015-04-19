FDA تصدق على أول جهاز يزرع بالعين لعلاج مشاكل الرؤية عن قرب

صدقت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية "FDA" فى السابع عشر من شهر إبريل الجارى على طرح جهاز جديد لعلاج الأشخاص المصابين بقصور أو قصر البصر الشيخوخى "Presbyopia"، والذى يصيبهم بعد تقدم عمرهم، ويُحدث قصورًا فى أداء الأعمال التى تعتمد على الرؤية القريبة مثل القراءة والخياطة، ويصاب به الشخص غالبًا فى عمر الأربعين أو الخمسين.

وكشف التقرير الذى نشر على موقع "FDA" عن أن الجهاز الجديد يعرف باسم "KAMRA inlay"، ويتم زرعه داخل قرنية إحدى العينين، حيث يساهم فى تعزيز قدرة الشخص المصاب بقصور البصر على الرؤية عن قرب، وهو يعد الجهاز الأول على الإطلاق الذى يتم زرعه بالعين ليستخدم فى تصحيح مشاكل الرؤية عن قرب لدى المرضى الذين لم يخضعوا لعمليات الكتاراكت.

وتعتمد فكرة الجهاز الجديد على منع أشعة الضوء غير المرغوب فيها "الطرفية" من الدخول إلى العين من أجل تحسين الرؤية عن قرب، بينما تسمح بمرور أشعة الضوء المركزية المنعكسة عن الأشياء التى يراها المريض عن قرب عبر فتحة صغيرة فى منتصف أو مركز الجهاز، وهو ما يجعل رؤية الأشياء القريبة أوضح ويقل تشويشها.

وتم التأكد من فاعلية وآمان الجهاز الجديد بعد خضوع 478 شخصاً لثلاثة تجارب إكلينيكية، وكانت النتائج إيجابية للغاية.

وتمتلك شركة "AcuFocus Inc"، والتى تتخذ من ولاية كاليفورنيا الأمريكية مقرًا لها، الحق الحصرى فى تصنيع هذا الجهاز.

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