غدًا .. انقطاع المياه عن وسط مدينة أسوان لمدة 9 ساعات لإجراء أعمال صيانة

أصدرت إدارة الإعلام بديوان عام محافظة أسوان بيانًا اليوم تطالب فيه المواطنين بوسط مدينة أسوان بتوفير احتياجاتهم من مياه الشرب نظرًا لقيام شركة مياه الشرب والصرف الصحي بإجراء أعمال صيانة وتطهير شبكات ومحطة رفع صرف صحي سعد زغلول وربط خط صرف صحي أبراج سما أسوان بالمحطة، وهو الذى سيترتب عليه انقطاع مياه الشرب عن مناطق وسط المدينة بالكامل.

ويضم وسط المدينة مناطق أطلس وعمارات فرق الأمن والنادي وشوارع الكورنيش والمطار وشرق البندر وأبطال التحرير والبركة بجانب منطقة الشيخ هارون، وذلك بدءًا من الساعة العاشرة من مساء غد الإثنين الموافق، وحتى الساعة السادسة من صباح يوم الثلاثاء,