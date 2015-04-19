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إقامة أول مستشفى بيطري تخصصي بمدينة الخارجة بالوادي الجديد‎

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إقامة أول مستشفى بيطري تخصصي بمدينة الخارجة بالوادي الجديد‎ إقامة أول مستشفى بيطري تخصصي بمدينة الخارجة بالوادي الجديد‎

اعلنت كلية الطب البيطري جامعة اسيوط فرع الوادي الجديد اليوم الاحد عن الانتهاء من اقامة اول مستشفى بيطري تخصصي بمدينة الخارجة بالمحافظة أغسطس المقبل .
> وقال الدكتور سطوحي احمد سطوحي، عميد كلية الطب البيطري بالوادي الجديد إن الدكتور محمد عبد السميع رئيس جامعة أسيوط وافق علي اعتماد مبلغ 5 مليون جنيه لإقامة مستشفى بيطري تخصصي تعليمي لخدمة طلبة الكلية وابناء المحافظة ،

وأكد أنه سيتم الانتهاء من اعمال الاقامة والانشاءات بتكلفة 3 مليون جنيه علي مساحة 5 الاف متر مربع مع تأثيث ،وتجهيز المستشفى بتكلفة 2 مليون علي ان تدخل الخدمة شهر اغسطس المقبل .

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