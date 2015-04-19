اختبار قدرات تلاميذ مدارس على مهارات القراءة بالوادي الجديد‎

يعقد توجيه اللغة العربية بمديرية التربية والتعليم بالوادي الجديد الاربعاء المقبل اختبار قدرات تلاميذ مدارس المحافظة علي مهارات القراءة ،

> وقال حسن محمد ابراهيم موجه عام اللغة العربية بتعليم الوادي الجديد انه سيتم عقد الاختبار لتلاميذ الصفين الثالث والرابع الابتدائيينعلي مستوي الادارات التعليمية الخمس الخارجة الداخلة – الفرافرة – بلاط – باريس ،

واكد ان الهدف من الاختبار هو الوقوف علي نقطا الضعف والقوة لدي تلاميذ هذه المرحلة لاختيار الاضعف في مهارات القراءة لضمهم لمشروع ” القرائية ” بتعليم الوادي الجديد لرفع قدراتهم ومهاراتهم في اللغة العربية .