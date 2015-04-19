أخبار عاجلة

عضوان بالكونجرس يشيدان بدور مصر في محاربة الإرهاب.. والسيسي يرد -
بالفيديو.. محمد أبو حامد: «المعاشات» أكبر أزمة ورثها النظام الحالي -
خلال لقائها السيسي..لاجارد تشيد بالتقدم في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي -
محافظة أسوان تبحث حلول مشكلة المياه الجوفية بأساليب علمية -
فيديو| لهذه الأسباب يرفض حازم إمام الترشح لرئاسة الزمالك حاليا -
بالفيديو.. حازم إمام عن تصريحات شيكابالا: «بعد أيه؟» -
صورة وخبر: طفلة سورية ترفع لافتة "أريد قناعًا" بعد الهجوم الكيميائي -
مساء dmc - حلقة الأربعاء 5-4-2017 مع أسامة كمال "زيارة تاريخية للرئيس السيسي" و"أزمة أصحاب المعاشات" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

السودان تجرى حوار وطنى وتدعو الجميع لوضع رؤية استراتيجية للدولة

Google+ Print
السودان تجرى حوار وطنى وتدعو الجميع لوضع رؤية استراتيجية للدولة السودان تجرى حوار وطنى وتدعو الجميع لوضع رؤية استراتيجية للدولة
أكد السفير دفع الله الحاج على وكيل وزارة الخارجية السودانية بالإنابة أن الحوار الوطنى يمثل رؤية إستراتيجية للدولة وأنه سيتواصل بعد الانتخابات ،مبينا أن الدعوة مفتوحة دوما للجميع للمشاركة فيه دون شروط مسبقة.

جاء ذلك خلال لقاء السفير الحاج على بالوزارة الخارجية اليوم الاحد مع سفراء كل من الولايات المتحدة و المانيا، وفرنسا، وروسيا، والنرويج، وهولندا، وإسبانيا، وإيطاليا، ورومانيا، واليونان وتركيا بالعاصمة السودانية بالخرطوم، بحسب وكالة الانباء السودانية(سونا).

وأكد المسؤول السودانى أن الحوار الوطنى مبادرة سودانية خالصة وأن جادة فى إيصاله لغاياته المنشودة ،معربا عن ثقته أن الانتخابات لا تمثل عائقا أمامه بل هى استحقاق دستورى يمارسه الشعب السودانى كل خمس سنوات.

وأشار إلى أن الانتخابات الرئاسية والبرلمانية التى جرت الأسبوع الماضى بالبلاد مرت بهدوء و سلاسة و بمشاركة عدد كبير من الدول والمنظمات الإقليمية، مضيفا ان نسبة المشاركة تعتبر كبيرة مقارنة بدول المنطقة.

على صعيد أخر، أكد وكيل الخارجية بالانابة ان السودان يدعم الشرعية فى اليمن بمشاركته ضمن عملية "عاصفة الحزم"، وكذلك جهود إحلال السلام فى كل من جمهورية جنوب السودان، وليبيا وجمهورية إفريقيا الوسطى.

وجدد دعوته للمجتمع الدولى لدعم السودان من أجل تعزيز مناخ الاستقرار القائم بالبلاد الآن، كما أكد على إستراتجية السودان لبناء علاقات متوازنة مع كل الدول.
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
السيسي: نحب مواطنينا مثلما تفعل الحكومة الأمريكية

السيسي: نحب مواطنينا مثلما تفعل الحكومة الأمريكية

الحكومة: 105 ملايين جنيه لاستكمال تطهير بحيرة البرلس

الحكومة: 105 ملايين جنيه لاستكمال تطهير بحيرة البرلس

الحكومة تطرح الأسماك بمنافذ التموين بأسعار مخفضة .. "البوري بـ33 جنيهًا والبلطي بـ5 جنيهات"

الحكومة تطرح الأسماك بمنافذ التموين بأسعار مخفضة .. "البوري بـ33 جنيهًا والبلطي بـ5 جنيهات"

«تعليم الكبار» تطالب «شوقي» بتجاهل خطاب الحكومة عن النقابات المستقلة

«تعليم الكبار» تطالب «شوقي» بتجاهل خطاب الحكومة عن النقابات المستقلة