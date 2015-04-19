السودان تجرى حوار وطنى وتدعو الجميع لوضع رؤية استراتيجية للدولة

أكد السفير دفع الله الحاج على وكيل وزارة الخارجية السودانية بالإنابة أن الحوار الوطنى يمثل رؤية إستراتيجية للدولة وأنه سيتواصل بعد الانتخابات ،مبينا أن الدعوة مفتوحة دوما للجميع للمشاركة فيه دون شروط مسبقة.

جاء ذلك خلال لقاء السفير الحاج على بالوزارة الخارجية اليوم الاحد مع سفراء كل من الولايات المتحدة و المانيا، وفرنسا، وروسيا، والنرويج، وهولندا، وإسبانيا، وإيطاليا، ورومانيا، واليونان وتركيا بالعاصمة السودانية بالخرطوم، بحسب وكالة الانباء السودانية(سونا).

وأكد المسؤول السودانى أن الحوار الوطنى مبادرة سودانية خالصة وأن الحكومة جادة فى إيصاله لغاياته المنشودة ،معربا عن ثقته أن الانتخابات لا تمثل عائقا أمامه بل هى استحقاق دستورى يمارسه الشعب السودانى كل خمس سنوات.

وأشار إلى أن الانتخابات الرئاسية والبرلمانية التى جرت الأسبوع الماضى بالبلاد مرت بهدوء و سلاسة و بمشاركة عدد كبير من الدول والمنظمات الإقليمية، مضيفا ان نسبة المشاركة تعتبر كبيرة مقارنة بدول المنطقة.

على صعيد أخر، أكد وكيل الخارجية بالانابة ان السودان يدعم الشرعية فى اليمن بمشاركته ضمن عملية "عاصفة الحزم"، وكذلك جهود إحلال السلام فى كل من جمهورية جنوب السودان، وليبيا وجمهورية إفريقيا الوسطى.

وجدد دعوته للمجتمع الدولى لدعم السودان من أجل تعزيز مناخ الاستقرار القائم بالبلاد الآن، كما أكد على إستراتجية السودان لبناء علاقات متوازنة مع كل الدول.

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