عبد الله صالح: سنتعامل بإيجابية مع قرار مجلس الأمن ولا سلطة لى على الجيش

دعا الرئيس اليمنى السابق، على عبد الله صالح، إلى وقف ما أسماه بـ"العدوان" على اليمن، ونفى صالح فى حوار أجرته معه صحيفة "اليمن اليوم" وبثه قناة "اليمن اليوم"، الأحد، وجود أى تحالف أو تنسيق ميدانى بين المؤتمر الشعبى وجماعة الحوثيين.

وقال صالح الذى يرأس حزب المؤتمر الشعبى العام "إنهم سيتعاملون بإيجابية مع قرار مجلس الأمن رقم 2216"، مؤكدًا أنه لم تعد له أى سلطة على الجيش والأمن منذ تسليمه السلطة فى فبراير من العام 2012، مشيرًا إلى أن جماعة الحوثيين هى المسيطرة على السلطة منذ فرار هادى إلى عدن ومن ثم إلى الرياض.

وجدد صالح تأكيده أنه لا يوجد لدى المؤتمر الشعبى أى ميليشيات وأن المؤتمر ليس حزبًا عقائديًا، مشيرًا إلى أنه ليس لديه أى سلطة على الحوثيين لإقناعها الالتزام بقرار مجلس الأمن والانسحاب من المدن.