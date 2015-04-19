انطلاق الحملة القومية للتطعيم ضد شلل الاطفال بسوهاج

بدأت اليوم مديرية الصحة بمحافظة سوهاج ولمدة 4 ايام فى تنفيذ فعاليات الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الاطفال وذلك للاطفال من سن يوم حتى 5 سنوات ،

و قال د محمد عبد العال وكيل وزارة الصحة بمحافظة سوهاج ان المديرية كانت قد انهت كافة استعدادتها لتطعيم 712500 طفل وطفلة تقريبا

اضافة الاطفال الغير مقيدون بدفانر الصحة بسوهاج والموجودين بالمحافظة وللتيسير على المواطنين ،

ولضمان نجاح الحملة تم تشكيل 2012 فرقة متحركة تجوب المدارس دور الحضانة والمؤسسات التى ترعى الاطفال هذا بالاضافة الى 421 فرقة ثابتة بالمستشفيات

والوحدات الصحية ووحدات صحة الام والطفل وتم تكليف اكثر من 5000 موظف للعمل بفرق الحملة الثابتة والمتحركة.

هذا وتهيب مديرية الصحة بالمحافظة بعدم التعامل مع اى مجموعة لا تمتلك بطاقة تعارف خاصة بالحملة ومن ناحية اخرى اشار عبد العال الى ان مديرية الصحة بسوهاج حصلت كل كمية الطعوم المقررة للحملة بالاضافة الى حوامل هذة الطعوم على ان يبدأ التنفيذ الفعلى للحملة ابتدأ من يوم اليوم الاحد 19 ابريل ولمدة 4 ايام .