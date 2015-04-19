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صحة البحر الاحمر : 226 فرقة تطعيم ضد مرض شلل الاطفال والمستهدف 65 الف طفل

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صحة البحر الاحمر : 226 فرقة تطعيم ضد مرض شلل الاطفال والمستهدف 65 الف طفل صحة البحر الاحمر : 226 فرقة تطعيم ضد مرض شلل الاطفال والمستهدف 65 الف طفل

اكد الدكتور علاء عوض وكيل وزارة الصحة بالبحر الاحمر انهتم إطلاق الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال لجميع الأطفال من عمر يوم حتى خمس سنوات لمدة 4 أيام ابتداء اليوم الأحد الموافق 19 ابريل وتستمر إلى الأربعاء الموافق 22 إبريل .

و أكدت الدكتورة نصرة سعد حامد مدير الطب الوقائي بصحة البحر الاحمر أنه تم التنسيق بين مديري الادارات الصحية ومدير الطب الوقائي والمراقبين الصحيين لوضع خطة التطعيم وتدريب كل الفئات المشاركة بالحملة علي مستوي المحافظة ،

كما انه تم استلام الطعوم من وزارة الصحة والمرور علي مخازنها للاطمئنان علي حالتها وكفأتها ، مضيفة أنه سيتم تطعيم جميع الأطفال بواسطة الفرق الثابتة والمتحركة بالطعم الفموي في القري والمناطق العشوائية والمدن والمراكز الصحية ومكاتب الصحة والوحدات الريفية ومراكز رعاية الأمومة والطفولة للوصول إلي مستهدف الحملة من التطعيم والبالغ عددهم ( 65041 طفل ) من خلال 226 فرقة تطوف كافة مدن المحافظة بها 452 فرد .

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