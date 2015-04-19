قافلة علماء الأزهر تواصل عملها بمحافظة الوادى الجديد لليوم الثالث

واصلت قافلة علماء الأزهر الشريف بمحافظة الوادى الجديد عملها اليوم الأحد، وسط ترحاب جماهيرى شديد من سكان الوادى وزائريه من المصريين والسائحين، حيث نظمت جامعة الوادى الجديد لقاء شبابيا بالمدينة الجامعية ظهر اليوم مع طلاب الجامعة، حاضر فيه د.سعيد صلاح الدين عامر الأمين العام المساعد لمجمع البحوث الإسلامية، الذى أكد خلال اللقاء أن صدق الانتماء للدين والإخلاص للوطن والتحلى بمكارم الأخلاق عُدة الشباب لاستشراف مستقبل أفضل لهم ولوطنهم.

وفى مديرية أمن الوادى الجديد ووسط قوات الأمن المركزى ألقى د. عطية عبد الموجود لاشين أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر محاضرة وسط جنود مصر البواسل، بيّن فيها فضل الجندية فى الإسلام، وآداب القائد والجند كما بينتها الشريعة الإسلامية الغراء، ثم استمع إلى أسئلة الجنود والضباط وأجاب عن كل استفساراتهم فيما يخص الدين والحياة.

وأثنى اللواء هشام الأهوانى، نائب مدير أمن الوادى الجديد، على دور الأزهر الشريف قائلا: إن الأزهر وعلماءه الأجلاء محل احترام المصريين جميعا، وجهود إمامه الأكبر المخلصة فى الحفاظ على ثوابت الدين ضد أى انحرافات فكرية موضع تقدير الجميع.

وفى مركز شباب المنيرة بمدينة الخارجة التقى د.حسن خليل الباحث الشرعى بمشيخة الأزهر الشريف أعضاء المركز ورواده من الشباب والطلاب، مبينا أن مصر تتقوى بشبابها وتزدهر بعلمائها، فكونوا عونا لها على مقاومة التحديات التى تعترضها، وأن الغد أفضل بإذن الله تعالى ما دام بسواعد أبنائها الشرفاء المخلصين فى حبهم لها العازمين على نهضتها ورقيها.

فى حين واصل العلماء بمدن الداخلة وباريس والفرافرة لقاءاتهم المتنوعة بمراكز الشباب وقصور الثقافة والمساجد والمجالس الأهلية لنشر سماحة الإسلام، وإرشاد الناس لما فيه خيرى الدنيا والآخرة.