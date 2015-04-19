أمن شركة "بشاى" للصلب يرجع حادث تسمم العمال لانبعاثات غاز سام

قال ذكى ألفونس ذكى، مدير الأمن بمصنع الإسفنجى التابع لمجموعة شركات بشاى للحديد والصلب، إنه أثناء إجراء الفنيين أعمال صيانة بالـ"بنكر" المخصص لحرق مادة الجير المستخدمة فى صناعة الحديد والصلب بمبنى عبارة عن غرفة على شكل هرمى مقلوب بمساحة 36 مترا من أعلى و2 متر من أسفل حدث انبعاث للغاز السام، نتج عنه مصرع كل من أحمد عبد العظيم مرسى، ومحمد عبد الرحمن مبروك، وبدر صلاح عبد العزيز وتم نقلهم إلى مشرحة المستشفى العام بمدينة السادات.

وأصيب كل من كريم عبد اللطيف هشام 21 سنة، وأيمن نجاح غنيم 23 سنة، وضياء أحمد علام 23 سنة مقيمين بمنوف، وأحمد عبد الستار على 21 سنة ومقيمة بأبو نشابة، ورشاد كمال رشوان 40 سنة ومقيم بكوم حمادة البحيرة، وأحمد عبد الحميد بكر 24 سنة ومقيم بالسادات، وعزيز عريان البوهى 36 سنة، وتم نقلهم جميعا إلى مستشفى السادات العام ومنها إلى معهد السموم بمدينة شبين الكوم.

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