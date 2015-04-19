موجز محافظات مصر.. إحالة 70 إخوانيا للقضاء العسكرى فى أحداث حرق الكنائس

نشر "اليوم السابع" أخبارًا لأحداث مهمة فى عدد من المحافظات، اليوم الأحد، أبرزها أن نيابة المنيا أحالت 70 من إخوانيًا إلى القضاء العسكرى فى أحداث العنف التى وقعت فى 14 أغسطس 2013.

ونفت مصادر أمنية وتنفيذية بشمال سيناء ما نقلته وكالات أنباء أجنبية، عن تقليص عدد ساعات حظر التجوال بشمال سيناء، المقرر انتهاء توقيته 25 أبريل الجارى.

وتمكنت الأجهزة الأمنية بالبحيرة برئاسة اللواء محمد فتحى إسماعيل، مساعد وزير الداخلية لأمن البحيرة، من ضبط قيادات أخطر خلية إرهابية مسلحة وبحوزتهم ترسانة أسلحة ومتفجرات.

وتبين أنهم وراء ارتكاب واقعة المحضر رقم 2570/2015 إدارى مركز أبو المطامير بتاريخ 5/4/2015 بشأن قيام مجهولين يستقلون سيارة ماركة شيفورليه أوبترا سوداء اللون بإطلاق أعيرة نارية صوب ديوان مركز أبو المطامير وفروا هاربين، وما نتج عنه من وجود آثار لعدد (8) طلقات نارية بجدار السور الخلفى للمركز دون حدوث إصابات.

وتمكن ضباط مباحث منية النصر بمحافظة الدقهلية من إلقاء القبض على ربة منزل، كانت تقدمت ببلاغ ضد 5 أشخاص تتهمهم بممارسة الرذيلة معهم دون دفع أجر متفق عليه، وذلك أثناء شروعها فى ممارسة الرذيلة داخل منزل تحت الإنشاء.

وكشف مصدر مسئول بمحافظة القليوبية، عن أن طالبة بالصف الأول الثانوى بالمدرسة الفنية المتقدمة تعدت بالضرب والألفاظ الخارجة على أخصائية اجتماعية بعد إصرار الأخصائية على ارتداء الطالبة الزى المدرسى.

و إلى أهم الأخبار:

- نيابة المنيا تحيل 70 إخوانيا للقضاء العسكرى فى أحداث حرق الكنائس

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- انفجار عبوة ناسفة داخل محول كهرباء ملاصق لمصنع طوب ببورسعيد

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- خبراء "المفرقعات" ينتقلون لفحص انفجار محول كهرباء ههيا بالشرقية

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- ضبط قيادات أخطر خلية إرهابية بالبحيرة وبحوزتهم ترسانة أسلحة ومتفجرات

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- بالفيديو والصور.. تشييع جثمان الشهيد الثالث فى عملية كفر الشيخ

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- مصادر بشمال سيناء تنفى صدور قرار بتقليص ساعات حظر التجوال

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- طائرات الأباتشى تقصف 4 مناطق تأوى إرهابيين جنوب رفح والشيخ زويد

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- ضبط 34 محكوما عليهم وفحص 47 مشتبها بهم فى حملة بشمال سيناء

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- تأجيل محاكمة محمد بديع و104 آخرين بقضية أحداث الإسماعيلية لـ20 مايو

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- أسماء 11 متهماً محالين للمفتى فى قضية "مذبحة بورسعيد"

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- الجيش الثانى يؤمن شوارع بورسعيد بعد إحالة 11 متهمًا بمذبحة الاستاد للمفتى

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- ضبط "سيدة الجنس بدون أجر" أثناء ممارسة الرذيلة بمنزل مهجور بالدقهلية

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- طالبة تعتدى على معلمة وتمزق ثيابها فى مدرسة ثانوى بالقليوبية

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- محلب ينهى خلاف وزير الثقافة وأمينة متحف الإسكندرية فى لقاء ودى بمكتبه

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- تخفيض سرعة قطار خط "عين شمس - السويس" لـ30 كم فى الساعة لمنع حوادثه

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