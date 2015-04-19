شركة بشاى للصلب تصرف 100 ألف جنيه لأسرة كل عامل توفى خنقا فى تسرب الغاز

أكد محمد شحاتة على عويس، رئيس اللجنة النقابية بمجموعة شركات بشاى للصلب، أن الشركة قررت صرف 100 ألف جنيه لكل أسرة من العمال الذين لقو مصرعهم اليوم خنقًا، بعد تسرب الغاز أثناء الصيانة.

وأوضح عويس فى تصريحاتٍ له أنه تقرر صرف المبلغ لأسر كل من أحمد عبد العظيم مرسى، ومحمد عبد الرحمن مبروك، وبدر صلاح عبد العزيز، بناءً على قرارات الشركة التى حددتها النقابة العامة للشركة، كبوليصة تأمين، بالإضافة إلى صرف معاش ثابت شهريًّا لكل أسرة.

وأضاف أنه بالنسبة للعمال المصابين سوف يتم اتخاذ اللازم معهم، من توفير العلاج حتى تماثلهم للشفاء، واحتساب الإجازة، وصرف جميع الحوافز حتى يعودوا للعمل مرة أخرى.

وكان الثلاثة عمال قد لقوا مصرعهم، بعد اختناقهم نتيجة تسرب غاز سام، داخل محطة الأوكسجين بمصنع حديد الأسفنجى، إحدى مجموعات بشاى للحديد والصلب بمدينة السادات بمحافظة المنوفية، أثناء عملية الصيانة، وتم نقلهم جميعا إلى مستشفى السادات العام.

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