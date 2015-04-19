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سكرتيرة المحافظة تتفقد الحملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال بالغربية

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سكرتيرة المحافظة تتفقد الحملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال بالغربية سكرتيرة المحافظة تتفقد الحملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال بالغربية
قامت سامية محرز، السكرتير العام لمحافظة الغربية، نيابة عن سعيد مصطفى كامل محافظ الغربية، يرافقها الدكتور محمد شرشر وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، بتفقد الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال، والتى بدأت من اليوم وحتى يوم الأربعاء 22 أبريل الجارى التطعيم للأطفال من عمر يوم وحتى 5 سنوات، وذلك للحفاظ على خالية من مرض شلل الأطفال، ولمواجهة احتمالية وفود الفيروس المسبب لمرض شلل الأطفال من دول أخرى.

كما قامت أيضا بزيارة ميدانية للمركز الطبى بمدينة طنطا، وشاهدت بنفسها إجراءات التطعيم داخل مركز، وأصدرت توجيهاتها لوكيل وزارة الصحة بتوفير جميع الأمصال واللقاحات بالمستشفيات المركزية والمراكز الطبيه والوحدات الصحية بالقرى.

ومن جانبه أكد محمد شرشر، وكيل وزارة الصحة بالغربية، أن الحملة تهدف إلى تدعيم 19 ألفا و733 طفلا على مستوى المحافظة بمشاركة 62 فرقة طبية، ما بين ثابتة ومتحركة تقوم بأعمال التطعيم من منزل إلى منزل، مشيرا إلى أن التطعيمات جميعها بالمجان وأن الوزارة قامت بتوفيرها فى جميع المستشفيات والوحدات الصحية.

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مصر 365

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