انقطاع المياه عن وسط المدينة بأسوان لمدة 8 ساعات بدءًا من العاشرة مساء

قررت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظة أسوان، قطع المياه عن مناطق متفرقة بمدينة أسوان، اليوم الأحد، نظرًا للقيام ببعض أعمال الصيانة والربط فى الخطوط.

وأوضحت الشركة فى بيانٍ لها، أنه نظرًا لقيام شركة مياه الشرب والصرف الصحى بإجراء أعمال صيانة وتطهير شبكات ومحطة رفع صرف صحى سعد زغلول وربط خط صرف صحى أبراج سما أسوان بالمحطة وهو الذى سيترتب عليه انقطاع مياه الشرب عن مناطق وسط المدينة بالكامل وتضم أطلس وعمارات فرق الأمن والنادى وشوارع الكورنيش والمطار وشرق البندر وأبطال التحرير والبركة بجانب منطقة الشيخ هارون وذلك بدءًا من الساعة العاشرة من مساء يوم الاثنين الموافق 20/4/2015 وحتى الساعة السادسة من صباح يوم الثلاثاء الموافق 21/4/2015.

وتهيب شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالمواطنين والجهات الخدمية المعنية بتوفير احتياجاتهم واحتياجات المواقع الخدمية من مياه الشرب.