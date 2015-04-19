كلية التربية تنظم الملتقى التوظيفى الرابع بجامعة الفيوم

نظمت كلية التربية بجامعة الفيوم ملتقى التوظيف الرابع ويوم الخريجين، برعاية الدكتور خالد إسماعيل حمزة رئيس الجامعة، والدكتور فريد عوض حيدر نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وإشراف الدكتور محمد فاروق عميد الكلية، والدكتورة آمال ربيع كامل وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتورة آمال جمعة مدير وحدة متابعة الخريجين بالكلية، وذلك يوم الأحد بقاعة المؤتمرات بالكلية.

وقد بدأ الملتقى بكلمة للدكتور ربيع كامل وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة أكد فيها أن كلية التربية بدورها المتميز تهدف إلى خلق روابط بناءة، بين خريجى الكلية ومؤسسات المجتمع المدنى.

وأكد الدكتور وليد الشيمى مدير مركز متابعة الخريجين أن هذا الملتقى نشاط أساسى من الأنشطة التى تقوم بها الجامعة، متمثلة فى وحدة الخريجين، وأن وحدة الخريجين تعمل جاهدةً دائما على فتح قنوات اتصال بين الكلية والخريجين، بهدف توفير برامج تدريبية للارتقاء بمستوى الخريج، وإتاحة فرص عمل مناسبة والمنافسة على المستويين المحلى والإقليمى بما يحقق رؤية ورسالة الكلية وأهدافها الاستراتيجية.

وأوضح الدكتور محمد فاروق عبد السميع، القائم بعمل عميد كلية، أن دور الكليات فى تحديد المشاكل وتصنيفها وتدريب الكوادر البشرية لكى يقوموا بحل هذه المشكلات وفق الأسس العلمية الصحيحة للنهوض بالعملية التعيلمية.

وأشار الدكتور فريد عوض حيدر نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة إلى أن كلية التربية هى كلية محورية فى المجتمع المصرى، ويوجد بها قنوات العلم وفنون التدريس، وأن الإعداد الجيد للخريج يجب أن يكون من جهتين، الأولى التى تخرج منها، والجهة الثانية التى توظف فيها، وأكد ضرورة إعادة الحزم اللازم للمدارس للنهوض بالعملية التعليمية فى مصر، وتم عرض فيلم تسجيلى عن وحدة متابعة الخريجين وحمعية خريجى كلية التربية بجامعة الفيوم.

وحضر الملتقى عدد من مديرى المدارس الخاصة، وتم على هامش الملتقى الاحتفال باعتماد مركز التميز فى التربية للتنمية المستدامة، وحصوله على شهادة الاعتماد من الأكاديمية المهنية للمعلمين كمركز تنمية مهنية لهيئة التعليم بمحافظة الفيوم، وفقاً لمعايير الاعتماد بالأكاديمية المهنية للمعلمين، وأيضا تكريم المشاركين فى دورات رعاية الموهوبين من قيادات التربية والتعليم وأبناء الكلية.