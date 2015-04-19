تكريم طالبتين ببنى سويف اخترعتا جهازًا يحول عوادم السيارات إلى سماد عضوى

كرم المستشار محمد سليم، محافظ بنى سويف، اليوم الأحد الطالبتين سارة أسامة ربيع، ونهى علاء الدين كمال الدين، بالصف الثانى الثانوى، لحصولهما على مركز أول، وجائزة كبرى فى مسابقة "إنتل" للعلوم والهندسة (آيسيف)، التى أقيمت على مستوى قطاع الصعيد بمحافظة أسوان وشاركت فيها مديرية تعليم بنى سويف.

ونجحت سارة بمشاركة زميلتها نهى، فى اختراع جهاز يُسْتَخْدَم فى تحويل عوادم السيارات، إلى سماد عضوى، واستمع المحافظ لفكرة الاختراع حيث ذكرت سارة أنها وزميلتها جاءتهما الفكرة خلال مناقشة عن الأمراض الناتجة عن عوادم السيارات، واستخدام الأسمدة الكيمائية، موضّحة أنهما نجحتا فى اختراع الجهاز بتكلفة بسيطة.