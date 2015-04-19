بالفيديو - سيتي يقلص الفارق مع يونايتد بهدفين في وست هام

(إفي): تعافى مانشستر سيتي بعد هزيمتيه الأخيرتين بالدوري الإنجليزي، ليعود بانتصار ثمين على ملعبه الاتحاد أمام وست هام يونايد بهدفين نظيفين، ليحيي آماله في انهاء المسابقة ضمن المراكز الثلاثة الأولى المؤهلة مباشرة لدوري الأبطال الأوروبي الموسم القادم.

تقدم "السيتيزنس" بهدف أول (ق18) سجله لاعب الخصم جيمس كولينز بالخطأ في مرماه، قبل أن يعزز الأرجنتيني سرجيو أجويرو تفوقهم بهدف ثان (ق36).

وشهد اللقاء إصابة لاعب الوسط الإسباني لسيتي، ديفيد سيلفا، الذي غادر الملعب على محفة (ق68) بعدما تعرض لضربة كوع من أحد لاعبي الفريق المنافس في رأسه، لينقل خارج الملعب على محفة وبانبوب اوكجسين لمساعدته على التنفس، ولكنه لم يكن فاقدا الوعي.

بهذا الفوز يصبح رصيد سيتي 64 نقطة في المركز الرابع، ليبتعد بنقطة عن جاره مانشستر يونايتد صاحب المركز الثالث، وبنقطتين عن أرسنال الوصيف، الذي تتبقى له مباراة مؤجلة.

فيما تجمد رصيد وست هام عند 43 نقطة في المركز العاشر.

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